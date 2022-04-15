VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 2.795 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 2.791,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında 2.795 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 2.799,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 2.793,25 puana geriledi.

Analistler, bugün ABD ve Avrupa borsalarının tatil nedeniyle kapalı olduğunu kaydederek, Asya piyasalarındaki sakin seyrin yurt içinde de etkili olabileceğini belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, veri gündeminde ise yurt içinde konut satışları, kısa vadeli dış borç istatistikleri ve bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.810 puanın direnç, 2.730 ve 2.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu belirtti.