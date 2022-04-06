VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 2.633 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 2.623,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 altında 2.633,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün sınırlı da olsa alıcılı seyreden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 2.637,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, Rusya'ya yönelik daha fazla yaptırım beklentileri ve ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) para politikasında "hızlı ve düzenli" sıkılaşmaya gideceği endişeleri ile küresel piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini bildirdi.

Fed'in mayıs ayı toplantısında hızlı faiz artırımlarına bilanço daraltma sürecinin de eşlik edebileceğine işaret eden açıklamaların ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin son 3 yılın zirvesi olan 2,63'ü test ettiğini anımsatan analistler, bu kapsamda bugün açıklanacak Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mart ayı toplantı tutanaklarının öneminin arttığını söyledi.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıktığını belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 2.670 seviyesinin direnç, 2.550 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.