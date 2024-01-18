VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı kontrat yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,4 artışla 9.102,50 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 9.102,50 seviyesinden işlem gördü.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 9.069,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek yüzde 0,2 artışla 9.091,75 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) martta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin zayıflamasıyla negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Yılbaşından bu yana ABD'de açıklanan verilerin enflasyonu destekler nitelikte olduğunu anımsatan analistler, bu durumun Fed'in faiz indirimleri konusunda aceleci olmayacağına işaret ettiğini dile getirdi.

Öte yandan, dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltmesinin ardından 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini de "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli borç stoku ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra dünya genelinde yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 9.100 ve 9.200 puanın direnç, 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.