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VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı kontrat yatay seyirle başladı

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay bir seyirle 9.650,00 puandan başladı. Analistler, büyüme verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirtti.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay bir seyirle 9.650,00 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın hemen altında 9.650,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,1 altında 9.650,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 9.648,50 puana indi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de beklentilerin altında gelen büyüme verilerine karşın bireysel tüketim harcamalarının güçlü olduğuna ilişkin sinyaller alınmasıyla karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün yurt içinde gözlerin büyüme verilerine çevrildiği söyledi.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği ve bugün açıklanacak çekirdek kişisel tüketim harcamaları verilerinin yatırımcıların odağında olduğuna işaret eden analistler, Fed'in faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin beklentileri büyük ölçüde etkileyebilecek verinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini aktardı.

Öte yandan, Brezilya'da G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın, gerçekleştirecekleri görüşmelere ilişkin haber akışı da yatırımcıların odağında bulunuyor.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, "Türkiye ve ABD'nin önemli bölgesel sorunları, çözmek için nasıl birlikte çalışabileceğini Bakan Mehmet Şimşek ile görüştüm. İkili ilişkilerimizin önemini de vurguladım." dedi.

Analistler, bugün yurt içinde büyüme ve TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) özeti başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı ve öncü enflasyon ile ABD'de kişisel tüketim harcamalarının yanı sıra haftalık işsizlik maaşı başvurularının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Bugün şubat vadeli endeks ve hisse kontratlarında vade sonu olması nedeniyle pozisyon kapatma ve taşıma işlemleriyle oynaklığın yüksek olabileceğinin altını çizen analistler, teknik açıdan endeks kontratında 9.600 ve 9.500 seviyelerinin destek, 9.700 ve 9.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Ayrıca, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurt içi Hasılanın (GSYH) geçen yılın 4. çeyreğinde yüzde 3,97 arttığını tahmin etti.

Ekonomistlerin 2023 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 4,40, 2024 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 3,44 oldu.

Kaynak: AA / Ekonomi

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