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VİOP'ta BIST 30 endeksi yükselişle başladı

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,2 yükselişle 12.059,00 puandan başladı. Analistler, bu hafta ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,2 yükselişle 12.059,00 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 12.059,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü, satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,5 altında 12.035,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek yüzde 0,1 artışla 12.044,75 puana çıktı.

Analistler, küresel piyasaların, geçen haftanın son işlem gününde ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen enflasyon beklentilerindeki gevşemenin etkisiyle haftaya pozitif bir seyirle başladığını kaydederken, bu hafta ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Öte yandan, dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kentsel dönüşümün finansmanı ile konut arzının artmasında önemli bir enstrüman olacak yeni düzenlemede son aşamaya geldiklerini belirterek, "Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılacak düzenlemeyle, gayrimenkul yatırım fonlarının gayrimenkul projelerine yatırım yapmasının önü açılacak." dedi.

Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 12.150 ve 12.300 puanın direnç, 12.000 ve 11.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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