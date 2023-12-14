VİOP'ta BIST 30 endeksi kontratı yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 1,4 artışla 8.401,25 puandan başladı. Analistler, Fed'in faiz indirimlerine başlayabileceği sinyalinin ardından küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini belirtti.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 1,4 artışla 8.401,25 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 8.401,25 seviyesinden işlem gördü.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,4 altında 8.289,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise ABD Merkez Bankasının ( Fed ) uzun bir aranın ardından ilk defa güvercin bir mesaj vermesinin ardından yüzde 1 artışla 8.372,25 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, Fed'in gelecek yıl faiz indirimlerine başlayabileceğinin sinyalini vermesinin ardından pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell, sıkılaştırma döngüsünde politika faizinin muhtemelen zirvede veya zirveye yakın olduğuna inandıklarını belirterek, banka yetkililerinin ise faiz oranlarının daha da artırılmasını uygun bulmamasına rağmen bu olasılığı masadan kaldırmak da istemediğini aktardı.

Öte yandan, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) ise düşüş eğiliminde hareket etmeyi sürdürürken, dün 316,8 baz puanla 19 Mart 2021'den bu yana en düşük günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, 15 Aralık Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin beklendiğini anımsatarak, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunda ve not görünümünde iyileştirme yapabileceği ihtimalinin fiyatlamalara olumlu yansıdığını bildirdi.

Ayrıca, yabancı finansal kuruluşların Türk lirası varlıklarla ilgili açıkladıkları raporlara her gün bir yenisi eklenirken, dün de Deutsche Bank'ın hazırladığı "CEEMEA Strateji Notları" raporunda TL'de carry trade fırsatının öne çıktığı belirtildi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere ve Avrupa merkez bankalarının faiz kararları, ABD'de perakende satışlar ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 8.500 ve 8.600 seviyelerinin direnç, 8.300 ve 8.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.