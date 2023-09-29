VİOP'ta BIST 30 endeksi kontratı yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,3 artışla 8.910,00 puandan başladı. Ekim vadeli endeks kontratı ise önceki normal seans kapanışının üzerinde işlem gördü.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,3 artışla 8.910,00 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 8.910,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 8.883,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında 8.902,00 puan oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden "güvercin" tonlu açıklamaların gelmesiyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün yurt içinde, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Dün ABD'de açıklanan verilerin ardından Fed yetkililerinden gelen "şahin" söylemlerin "güvercinleştiğini" belirten analistler, bu durumun pay piyasalarında risk iştahını desteklediğini söyledi.

Dün açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 21 Eylül'deki toplantısına ilişkin özette, "Öncü göstergeler, son iki ayda gözlenen yüksek fiyat artışlarının yavaşlayacağına işaret ediyor." denildi.

Öte yandan, TCMB toplam rezervleri, 15 hafta üst üste artarak 1987'den bu yana en uzun yükseliş rekorunu kaydedip 125 milyar doları aştı.

Bugün yurt içinde S&P'nin bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yanı sıra dış ticaret açığı, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde öncü enflasyon, ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.800 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.