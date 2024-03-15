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VİOP'ta BIST 30 endeksi kontratı yatay seyirle başladı

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay bir seyirle 9.869,25 puandan başladı. Analistler, küresel pay piyasalarında risk iştahının güç kaybettiğini ifade etti.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay bir seyirle 9.869,25 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın hemen üzerinde 9.869,25 seviyesinden işlem gördü.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,8 altında 9.865,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında 9.869,00 puan oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de tüketici ve üretici enflasyonlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceği endişesiyle risk iştahının güç kaybettiğini ifade etti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanımı, New York Fed imalat sanayi endeksi ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 9.800 ve 9.700 seviyelerinin destek, 9.900 ve 10.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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