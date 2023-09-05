VİOP'ta BIST 30 endeksi kontratı düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 düşüşle 8.980,00 puandan başladı. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımının sonuna geldiğine ilişkin öngörülerin güçlenmesine karşın Çin ekonomisine ilişkin verilerden alınan olumsuz sinyallerle negatif bir seyir izlenirken, bugün gözler dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine çevrildi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 düşüşle 8.980,00 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında 8.980,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,8 üzerinde 8.988,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 8.993,25 puana çıktı.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımının sonuna geldiğine ilişkin öngörülerin güçlenmesine karşın Çin ekonomisine ilişkin verilerden alınan olumsuz sinyallerle negatif bir seyir izlenirken, bugün gözler dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine çevrildi.

Analistler, Çin ekonomisinde bugün açıklanan verilerin ülke ekonomisindeki toparlanmanın ivme kaybettiğine işaret ederek, Caixin hizmet sektörü PMI'ın 51,8 ile beklentilerin altında kaldığını ve bileşik PMI'ın önceki aya göre gerileyerek 51,7 gerçekleştiğini belirtti.

Öte yandan, dün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), eksik belge ya da bağımsız denetim beyanı ile ilgili usulsüzlükleri gideren şirketlerin kredi kısıtlamasını kaldırma kararı aldı. Karara göre, döviz pozisyonundan dolayı kredi alamayan şirketler, yabancı para (YP) pozisyonunu limitin altına düşürmeyi taahhüt ederse kredi kullanabilecek.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik PMI, Avro Bölgesi'nde ÜFE, ABD'de fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.900 ve 8.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.