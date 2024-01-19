Üye Girişi
Haberler

VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı yükselişle başladı

Güncelleme:
Abone Ol

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 artışla 8.993,75 puandan başladı. Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 8.993,75 seviyesinden işlem gördü. Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 9.000 ve 9.100 puanın direnç konumunda olduğunu belirterek, 8.900 ve 8.800 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 artışla 8.993,75 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 8.993,75 seviyesinden işlem gördü.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,9 altında 8.985,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında 8.992,75 puan oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı para politikası adımlarına ilişkin belirsizliğin devam etmesine karşın teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ve uluslararası yatırım pozisyonu verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra İngiltere'de perakende satışlar, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ile ikinci el konut satışları verilerinin izleneceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 9.000 ve 9.100 puanın direnç konumunda olduğunu belirterek, 8.900 ve 8.800 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Amerika Birleşik Devletleri Borsa İstanbul Borsa Finans Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi kim? Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu mu? Motorine zam var mı? 19 OCAK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI! Benzine, motorine ne kadar zam geldi? CUMA MESAJLARI Facebook, WhatsApp Güzel, anlamlı ve yazılı Cuma mesajları resimli, dualı! Aramızda Kalmasın konuğu Yılmaz Morgül kimdir? 19 Ocak Aramızda Kalmasın konuğu kim? Bugün hangi maçlar var? 19 OCAK MAÇ TAKVİMİ! Bu akşam hangi takımların maçı var? Takdir ve Teşekkür belgesi alanlara para veriliyor mu 2024? Takdir ve Teşekkür belgesi para ödülü var mı? Giresunspor - Çorum FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Giresunspor - Çorum FK maçı nereden izlenir? Uzaya giden Türk kaç gün kalacak? Uzaya giden Alper Gezeravcı kaç gün uzayda kalacak? Bugün hangi diziler var? 19 TV YAYIN AKIŞI! Televizyonda bu akşam neler var? Bugün yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Meteoroloji 20 – 21 Ocak hava durumu tahmini! Karne günü serbest mi gidilecek 2024? Karne günü serbest mi, sivil mi gidilecek? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 18 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 19 Ocak Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var? Dün gece nerede deprem oldu? 19 Ocak İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? Son Dakika Depremleri! Alper Gezeravcı asker mi? Alper Gezeravcı hangi lise, hangi üniversite mezunu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title