VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,3 artışla 8.699,75 puandan başladı. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında bir faiz artışına daha gidebileceğine ilişkin endişelerin artmasıyla karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bu hafta yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydetti.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,3 artışla 8.699,75 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 8.699,75 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 8.674,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında 8.693,50 oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) yılın geri kalanında bir faiz artışına daha gidebileceğine ilişkin endişelerin artmasıyla karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bu hafta yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydetti.

Fed'in projeksiyonu ve Banka yetkililerinin "şahin" tonlu yönlendirmeleriyle faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kalacağına ilişkin endişelerin arttığını aktaran analistler, piyasalardaki duyarlılığın hala kırılgan olduğunu söyledi.

Öte yandan, geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini beklentiler doğrultusunda 500 baz puan artırarak yüzde 30'a çıkardı.

Ayrıca, Borsada açılış seansına ilişkin yeni düzenlemeler bugün devreye girecek. Düzenlemeye göre, VİOP tarafında tüm sözleşmelerde açılış seansının emir toplama süresinde emirlerde iptal, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesi kararlaştırıldı.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel kesin güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası endeksleri ve ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 8.800 ve 8.900 seviyelerinin direnç, 8.600 ve 8.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.