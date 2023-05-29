VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,8 artışla 5.400,00 puandan başladı. Analistler, ABD'deki borç limiti krizine ilişkin prensip anlaşmasına varıldığına ilişkin açıklamayla risk iştahının arttığını belirtirken, YSK'nin seçim sonuçlarını açıklaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları da piyasaların gündeminde yer aldı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,8 artışla 5.400,00 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,8 üzerinde 5.400,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 4,6 üzerinde 5.356,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 5.312,25 puana geriledi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizine ilişkin prensip anlaşmasına varıldığına ilişkin açıklamayla risk iştahının arttığını belirterek, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinin yanı sıra yoğun veri gündemi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin fiyatlamaların yatırımcıların odağında yer aldığını ifade etti.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süren müzakerelerin ardından sağlanan anlaşma kapsamında borç limitinin 2 yıllığına artırılması öngörülüyor.

Öte yandan, dün yurt içindeki seçimlerin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak geçici sonuçlar sonucunda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür." dedi.

Güven ve istikrarın çok önemli iki kavram olduğunu vurgulayan Erdoğan'ın, "Bununla yola devam edeceğiz ve güçlü bir ekonomi yönetimini bu iki kavramın üzerine kuracağız. Uluslararası itibara sahip bir finans yönetimi, yatırım ve istihdam odaklı bir üretim ekonomisi tasarlıyoruz." sözleri dikkat çekti.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'nin borç limiti krizine ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 5.500 ve 5.600 seviyelerinin direnç, 5.300 ve 5.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.