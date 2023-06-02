VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı yükselişle açıldı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 1,5 artışla 5.905,00 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 1,5 üzerinde 5.905,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 5.816,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek yüzde 0,9 artışla 5.867,25 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantıda faiz artırmayabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi ve ABD'de borç limiti krizinin aşılmasıyla pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

ABD Senatosu, bugün borç limitinin artırılarak ülkenin temerrüde düşmesini önleyecek yasa tasarısını onaylarken, 1 Ocak 2025'e kadar askıya alınmasını öngören tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

Ülkede para politikasına ilişkin beklentilerin de hafta başına göre önemli oranda değişim gösterdiğini aktaran analistler, söz konusu gelişmede Fed üyelerinin sözle yönlendirmelerinin etkili olduğunu söyledi.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, haziran toplantısında faiz artırımını "atlama" eğiliminde olduğunu dile getirirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 14 Haziran'daki toplantıda politika faizini sabit tutacağına ilişkin beklentiler yüzde 75 seviyesine çıktı.

Analistler, ABD'de iş gücü piyasasının Fed'in adımlarına karşın hala çok sıcak olduğunu hatırlatarak, bugün açıklanacak istihdam raporundaki verilerden alınacak sinyallerin Fed'in politika adımları üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.

Bugün ayrıca yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 5.950 ve 6.000 seviyelerinin direnç, 5.850 ve 5.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.