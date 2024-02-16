Üye Girişi
Haberler

VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı yatay seyirle başladı

Güncelleme:

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 10.000,50 puandan başladı. Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın hemen üzerinde 10.000,50 seviyesinden işlem gördü. Analistler, küresel pay piyasalarının, teknoloji şirketleri öncülüğünde haftanın son işlem gününe pozitif bir seyirle başladığını ifade ederek, bugün gözlerin ABD'nin üretici enflasyonu verilerine çevrildiğini söyledi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 10.000,50 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın hemen üzerinde 10.000,50 seviyesinden işlem gördü.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,8 üzerinde 9.999,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında 9.999,00 puan oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, teknoloji şirketleri öncülüğünde haftanın son işlem gününe pozitif bir seyirle başladığını ifade ederek, bugün gözlerin ABD'nin üretici enflasyonu verilerine çevrildiğini söyledi.

Öte yandan, dün Hazine ve Maliye Bakanlığı ev sahipliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu'nun gala yemeği Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Al-Falih, 2030 vizyonu çerçevesinde yatırımlar gerçekleştirebilmek için ciddi adımlar atacaklarını belirterek, "Uluslararası şirketlerle yaklaşık 1 trilyon 800 milyar dolarlık yatırım fırsatlarından bahsediyoruz. Umuyorum ki Türk firmaları bu yatırım alanlarından en çok istifade eden firmalar olur." dedi.

Analistler, bugün yurt içinde yoğun veri gündemi, yurt dışında ise ABD'de ÜFE, inşaat izinleri ve Michigan tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Borsa İstanbul İstanbul Borsa Finans Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Almila Ada ve Benian Dönmez sağlık durumu nasıl? Almila Ada ve Benian Dönmez kaza mı geçirdi? Karadağ nerede? Karadağ'a nasıl gidilir, vize istiyor mu? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 16 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 16 Şubat dün gece deprem mi oldu? RTÜK, Aşk Adası yarışmasına inceleme mi başlattı? Yarışma kaldırıldı mı? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU? Az önce Malatya'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? KIZILCIK ŞERBETİ 16 ŞUBAT CANLI İZLE! Kızılcık Şerbeti ne zaman, saat kaçta? 16 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Yunanistan'da eşcinsel evlilik yasallaştı mı? Eşcinsel evlilik yasallaştı mı, yasa onaylandı? 16 ŞUBAT (BUGÜN) HANGİ DİZİLER VAR? | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV Müge Anlı CANLI İZLE! 16 Şubat Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Aşk Adası yayından kaldırıldı mı? Aşk Adası yasaklandı mı GAİN? Yeni Somali Büyükelçisi Fahri Türker Oba kimdir? Fahri Türker Oba hayatı ve biyografisi Yeni Somali Büyükelçisi Cem Utkan kimdir? Cem Utkan hayatı ve biyografisi
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title