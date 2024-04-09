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VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı düşüşle başladı

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 azalışla 10.684,00 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,1 altında 10.684,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 10.698,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında 10.693,00 puan oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi temkinli bir seyir izlendiğini belirterek, bugün yurt içinde Ramazan Bayramı tatili öncesi Borsa İstanbul'da yarım gün işlem gerçekleştirileceğini söyledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indiriminin zamanlaması ve büyüklüğüne ilişkin belirsizlik devam ederken, analistler, geçen hafta Fed yetkililerinin şahin tonlu sözle yönlendirmeleri ve iş gücü piyasasında sıkı duruşa işaret eden verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamaların değiştiğini dile getirdi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yıl içerisinde toplamda 75 baz puan yerine 50 baz puan faiz indirimine gidebileceği ihtimalinin öne çıkmaya başladığını ifade etti.

Bugün Ramazan Bayramı Arifesi nedeniyle yurt içi piyasalarda yarım gün işlem gerçekleşeceğini anımsatan analistler, dünya genelinde de veri gündeminin sakin olduğunu bildirdi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 10.800 ve 10.900 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını aktararak, 10.600 ve 10.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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