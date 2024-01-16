VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 azalışla 9.130,00 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,2 altında 9.130,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,9 üzerinde 9.152,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 9.163,50 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, merkez bankalarının gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin devam eden belirsizlikler ve Orta Doğu'da tırmanan gerilimin etkisiyle negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Öte yandan, dün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 1 Ocak 2025'ten itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçeceğini duyurdu.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik oranı, Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi ve ABD'de New York Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 9.100 ve 9.000 puanın destek, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.