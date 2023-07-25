VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 azalışla 7.434,50 puandan başladı. Analistler, küresel pay piyasalarında, yarın ABD Merkez Bankası (Fed) ile başlayacak yoğun merkez bankası para politikası kararları öncesi temkinli seyrini sürdürdüğünü belirterek, Çin'in ekonomiyi destekleyeceğine ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiğini dile getirdi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 azalışla 7.434,50 puandan başladı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında 7.434,50 seviyesinden işlem gördü.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,8 altında 7.440,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da 7.430,00 puana geriledi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, yarın ABD Merkez Bankası ( Fed ) ile başlayacak yoğun merkez bankası para politikası kararları öncesi temkinli seyrini sürdürdüğünü belirterek, Çin'in ekonomiyi destekleyeceğine ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiğini dile getirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, bankanın enflasyonla mücadele kapsamında yıl sonuna kadar nasıl bir yol izleyeceğine yönelik belirsizliklerin de devam ettiğini bildirdi.

Öte yandan, Çin Politbüro'nun emlak sektörü için "politikaları zamanında ayarlama ve optimize etme" sözü vermesinin ardından pay piyasalarında risk iştahı arttı.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları kapsamında yeni düzenlemeleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı yurt dışında ise Almanya'da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, ABD'de tüketici güven endeks, Richmond Fed sanayi endeksi ve konut fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 7.500 ve 7.600 seviyelerinin direnç, 7.400 ve 7.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.