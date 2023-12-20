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VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı düşüşle açıldı

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 azalışla 8.445,00 puandan başladı. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl en geç mayıs ayında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik fiyatlamalar ve 'yumuşak iniş' ihtimalinin güçlenmeye devam etmesiyle pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 azalışla 8.445,00 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,2 altında 8.445,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,4 altında 8.463,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da 8.445,75 puan oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl en geç mayıs ayında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik fiyatlamalar ve "yumuşak iniş" ihtimalinin güçlenmeye devam etmesiyle pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Öte yandan, dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's yayımladığı Türkiye ekonomisine ilişkin "Kredi Görüşü" raporunda, sıkı parasal duruşun sürdürülmesi durumunda Türkiye'nin kredi notu görünümünün pozitife çevrilebileceğini bildirdi.

Mayıs seçimlerinin ardından daha Ortodoks politikalara dönüşün kredi açısından olumlu olduğu belirtilen raporda, önemli makroekonomik dengesizliklerin azaltılmasının zaman alacağı aktarıldı.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon ve ABD'de CB tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 8.400 ve 8.300 puanın destek, 8.500 ve 8.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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