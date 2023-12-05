VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı düşüşle açıldı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 azalışla 8.965,00 puandan başladı. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), gelecek yıl beklendiği kadar güvercin olmayabileceğine ilişkin endişelerle negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 azalışla 8.965,00 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,2 altında 8.965,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,9 üzerinde 8.978,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 8.975,75 puan oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), gelecek yıl beklendiği kadar güvercin olmayabileceğine ilişkin endişelerle negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanacak istihdam raporu verileri öncesinde temkinli seyrin öne çıktığını aktaran analistler, söz konusu verilerin ABD'de ekonomik gidişata ilişkin sinyal verebileceği ve para politikasının yönü üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.

Öte yandan, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Türkiye'de elektrik iletim alanında 750 milyon doları bulabilecek yeni bir finansman operasyonu hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesinde ÜFE, dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI, ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.900 ve 8.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.