VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı düşüşle açıldı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 azalışla 8.251,50 puandan başladı. Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,1 altında 8.251,50 seviyesinden işlem gördü. Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,9 altında 8.262,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti. Küresel piyasalar, dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına devam etmeyebileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle sınırlı da olsa pozitif seyrediyor. Söz konusu verinin ardından ABD ekonomisinin 'yumuşak iniş' yapabileceğine yönelik beklentiler güç kazanırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde politika faizini sabit bırakma ihtimali yüzde 89 seviyesinde bulunuyor. Analistler, bugün veri gündeminde yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin bulunduğunu belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 8.200 ve 8.000 seviyelerinin destek, 8.300 ve 8.400 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziranda 422 milyon dolar fazla vermesini bekliyor.