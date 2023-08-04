Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Devlet Başkan Yardımcısı Vo Thi Anh Xuan, Japonya'nın ülkeye sağladığı kalkınma yardımını takdir ettiğini ve Japonya'nın Vietnam'ın en büyük stratejik ortağı olduğunu belirtti.

Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Devlet Başkan Yardımcısı Vo Thi Anh Xuan, ülkesinin Japonya'yı en büyük ekonomik ortağı olarak gördüğünü söyledi.

Kyodo News ajansına konuşan Xuan, Japonya'nın Güneydoğu Asya ülkesine sağladığı kalkınma yardımını takdir ettiğini belirterek, söz konusu yardımın gelişmiş ülkeler tarafından ülkeye yapılan yardımlar arasında en büyüğü olduğunu kaydetti.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yılında Vietnam-Japonya ilişkilerinin hızlı gelişimini liderlerin sıklıkla gerçekleştirdiği ziyaretlere bağlayan Xuan, Japonya'nın her zaman ülkesinin en büyük stratejik ortağı olduğunu belirtti.

Xuan, "İkili ekonomik işbirliği açısından Vietnam Japonya'yı en büyük ekonomik ortağı olarak görüyor." dedi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Mayıs 2022'de Hanoi'yi ziyaret etmiş, Vietnamlı mevkidaşı Pham Minh Chinh ile bir araya gelmişti.

Mayıs 2023'te ise Chinh, Kişida ile Japonya'nın Hiroşima'da G7 Liderler Zirvesi'nde bir araya gelmişti.

Hiroşima'daki görüşmede Japonya, Vietnam'ın altyapı projelerinin finansmanı için yaklaşık 440 milyon dolar kalkınma yardımı taahhüdünde bulunmuştu.