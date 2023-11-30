Vietnam Başbakanı Türkiye ile Dış Ticaret Anlaşması İmzalamak İstiyor

Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, Türkiye ile potansiyel bir dış ticaret anlaşması imzalamak istediklerini belirtti. Pham, Türk iş insanları ve girişimcilerinin Vietnam pazarına katkı sağlamasını umduklarını söyledi.

Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, ülkesinin bağımsız bir ekonomiye sahip olduğunu dile getirerek, " Vietnam, aynı zamanda her iki ülkenin çıkarlarına hizmet edecek şekilde Türkiye'yle de potansiyel bir dış ticaret anlaşması imzalamak niyetindedir." dedi.

Pham, Ankara'da bir otelde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Vietnam Planlama ve Yatırım Bakanlığı ve Vietnam'ın Ankara Büyükelçiliği organizasyonunda düzenlenen Türkiye-Vietnam İş Forumu'na katıldı.

Vietnamlı ve Türk sanayicilerin benzerlik gösterdiğini belirten Pham, "Bizler ülkenizin oldukça sürdürülebilir şekilde nasıl hızla büyüdüğünü gördük, buna şahit olduk. Türkiye'nin gerçekten oldukça rekabetçi konuma geldiğinin farkındayız. Bunu memnuniyetle izliyoruz. Türkiye, dünyadaki ilk yirmi ekonomiden biri haline geldi. Net söylemek gerekirse bu da gerçekten gurur duyulacak ve hayran olunacak bir şey." ifadelerini kullandı.

Pham, Vietnam'ın Türkiye'yle çalışmaya hazır olduğunu kaydederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin mükemmel durumda olduğunu vurguladı.

Türkiye temasları kapsamında birçok toplantı gerçekleştirdiğini ve Türk liderlerle oldukça verimli toplantılar yaptığını aktaran Pham, şöyle devam etti:

"İki ülkenin de özellikle ticaret ve ekonomik ilişkileri konusunda çıtanın artırılması konusuna değindik. İşbirliği yapılması yönünde niyetlerimizi belirttik. Böylece ikili ilişkilerimiz gelişecek ve bu ilişkileri, politika, ekonomi, ticaret, yatırım gibi alanlara taşıyarak kapsamlı bir büyüme gerçekleştireceğiz."

Ülkesinin bağımsız bir ekonomiye sahip olduğuna dikkati çeken Pham, bölgesindeki ülkelerden 17'siyle dış ticaret anlaşması imzaladığını ifade etti. Pham, "Vietnam, aynı zamanda her iki ülkenin çıkarlarına hizmet edecek şekilde Türkiye'yle de potansiyel bir dış ticaret anlaşması imzalamak niyetindedir." dedi.

Pham, Türk iş insanları ve girişimcilerinin Vietnam pazarına katkı sağlamasını, yatırım yapmasını umduklarını söyledi.