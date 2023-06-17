Vezirköprü Sınırlı Sorumlu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığına Hüseyin Kaya yeniden seçildi

Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan genel kurulda tek aday olan Hüseyin Kaya, kullanılan oyların tamamını alarak tekrar başkan seçildi.

Vezirköprü Sınırlı Sorumlu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığına Hüseyin Kaya yeniden getirildi.

Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan genel kurula Kaya tek aday olarak katıldı.

Gündem maddelerinin ardından yapılan seçimde kullanılan oyların tamamını alan Hüseyin Kaya tekrar başkanlığa seçildi.

Kaya, "Üyelerimize hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Her zaman üyelerimizin yanındayız. Tekrar başkan seçerek bu onuru bize yaşattıkları için tüm yönetim kurulu arkadaşlarım adına üyelerimize teşekkür ederim." dedi.