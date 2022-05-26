VEX Robotics Samsun Turnuvası'nda şampiyon Doğa Koleji - Haberler

VEX Robotics Samsun Turnuvası'nda Doğa Koleji Ankara Çayyolu Kampüsü Veritas Neo Robotics ve Doğa Koleji Samsun Kampüsü Vortex Robotics takımları şampiyon oldu.

Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, Doğa Koleji Çayyolu Kampüsü Veritas Robotics takımı ise turnuva finalisti ve enerji ödülünü kazandı.

Doğa Koleji Ankara Çayyolu Kampüsü Veritas Neo Robotics ve Doğa Koleji Samsun Kampüsü Vortex Robotics takımları şampiyon olarak başarı geleneğini devam ettirdi. Doğa Koleji Çayyolu Kampüsü Veritas Robotics takımı ise turnuva finalisti ve enerji ödülünün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Genel Müdürü Enis Eryaman, turnuva ve yarışmalarda önceliklerinin öğrencilerin kazanımları olduğunu belirtti.

Eryaman, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz turnuvalar ile problem çözme, mühendislik, takım çalışması, iş birliği, analitik ve inovatif düşünme becerilerini geliştiriyorlar. Turnuvalarda aldığımız bu şampiyonluklardan dolayı gururluyuz. Tüm öğrencilerimizi, takımlarımızı tebrik eder, bu başarıda emeği geçen tüm mentor öğretmenlerimize teşekkür ederiz."