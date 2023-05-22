Vestel, yeni mağaza açılışlarıyla büyümesini sürdürüyor

Türkiye'nin 81 ilinde mağazaları bulunan Vestel, yeni mağaza açılışlarıyla büyümesine devam ediyor.

Türkiye'nin 81 ilinde mağazaları bulunan Vestel, yeni mağaza açılışlarıyla büyümesine devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, marka, son olarak Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki Ticaret Merkezi AVM'de açılan mağazada alışveriş deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor.

182 metre karelik mağazada, açılışa özel fiyatlar ile beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, elektrikli süpürgeden derin dondurucu gibi soğutma ürünlerine kadar birçok ürün satışa sunuluyor.

Açılışa özel fırsatları ile Ticaret Merkezi AVM'de tüketicilerini bekleyen Vestel, Türkiye genelinde 210 aktif kurumsal ve ekspres mağazası ile benzersiz alışveriş imkanı sunmayı amaçlıyor.

Vestel, Kartal Anatolium AVM'deki mağazasını ekspres konsepti ile yeniliyor

Öte yandan şirket, Kartal Anatolium AVM'de yer alan mağazasını 5. yılına özel olarak ekspres mağaza konseptine dönüştürüyor.

Vestel, 94 metrekarelik alanda beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, elektrikli süpürge, derin dondurucu gibi ürünleri özel dijital uygulamalar ve fiyatlar ile satışa sunuyor.

Marka, Anatolium AVM'de akıllı ekran teknolojisi ve aynı gün teslimat imkanı ile de zamandan tasarruf sağlıyor.

Vestel, yeni nesil perakendecilik anlayışıyla özel teknolojilerini her geçen gün geliştirirken, ekspres mağaza konsepti ile alışveriş deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor.