Vestel Ventures ve Tacirler Portföy Gelecek Etki Fonu GSYF'yi hayata geçirdi

Vestel Ventures ve Tacirler Portföy, girişimcilik ekosistemi için 'Tacirler Portföy Gelecek Etki Fonu GSYF'yi hayata geçirdi. Fon, yenilikçi teknolojiler geliştiren girişimlere finansal ve ticari desteklerin yanı sıra operasyonel katkılar da sağlayacak.

Vestel Ventures ve Tacirler Portföy, "Tacirler Portföy Gelecek Etki Fonu GSYF"yi devreye aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vestel Ventures ve Türkiye'nin önde gelen portföy yönetim şirketi Tacirler Portföy güçlerini birleştirerek girişimcilik ekosistemi için "Tacirler Portföy Gelecek Etki Fonu GSYF"yi hayata geçirdi.

Fon, yönetici ve yatırımcılarının sahip oldukları farklı sektör tecrübeleri ile finansal ve operasyonel katkılarla yenilikçi teknolojiler geliştiren girişimlere finansal desteğin yanı sıra, girişimlerin büyümesinde önemli olacak teknik ve ticari desteklerin de verilebilmesini amaçlıyor.

Vestel Ventures ve Tacirler Portföy tarafından kurulan "Tacirler Portföy Gelecek Etki Fonu GSYF" ile yatırımcıları, tohum veya seri A aşamasında teknolojik ve inovatif yönü güçlü girişimlerle bir araya getiriyor. Hem girişimlerin gelişimine destek olma hem de yatırımcılarına yüksek finansal getiri sunma hedefiyle hayata geçirilen fon, girişimcilerin beklentilerini karşılayacak finansal büyüklüğe sahip.

Vestel Şirketler Grubu'nun ana yatırımcılar arasında olduğu bu fon ile sektör ayrımı gözetmeden, Tohum ve Seri A aşamasındaki, teknolojik ve inovatif, sosyal ve çevresel yönü güçlü, sürdürülebilir çözümler geliştiren girişimlere yatırımlar yaparak daha sürdürülebilir bir geleceği inşa etmeyi amaçlıyor. Fonun hedefi girişimlerin pozitif etki yaratma yolculuklarına eşlik etmek. Gelecek Etki Fonu ilk yatırımını Aralık 2022'de e-ticaret analitiği şirketi Mindsite'de yaptı.