Vestel ve SosyalBen Vakfı'ndan Çocuklara Cimnastik İle Hayal Desteği

SosyalBen Vakfı tarafından kurulan Beceri ve Yetenek Merkezlerinde Vestel'in desteğiyle hayata geçirilen Spor Atölyesi, Cimnastik Haftası'nda milli sporcuların çocuklarla buluşmasına ev sahipliği yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vestel, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 7-13 yaş aralığındaki çocukların yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri amacıyla SosyalBen Vakfı tarafından kurulan Beceri ve Yetenek Merkezlerinde bu yıl da Cimnastik Haftası'na özel etkinlikler düzenledi.

Bu yılki etkinlikte çocuklar, trambolin cimnastik branşında eski milli sporcu Gürkan Mutlu ile ulusal ve uluslararası pek çok başarıya imza atan eski milli artistik cimnastik sporcusu Demet Mutlu'yla buluştu.

Program kapsamında ilk olarak Adıyaman'daki merkezde çocuklarla bir araya gelen milli sporcular, ileri seviye cimnastik eğitimi alan çocukların spor salonundaki çalışmalarına eşlik ederek birebir antrenman gerçekleştirdi. Ardından Hatay'daki merkezde düzenlenen etkinlikte, çocuklara cimnastiğin farklı dalları tanıtıldı.

Etkinliklerde, aynı zamanda antrenörlük de yapan Trampolin Cimnastik Teknik Kurulu Üyesi Gürkan Mutlu ve Demet Mutlu, çocuklara hem spor disiplinlerini aktardı hem de kendi deneyimlerinden örnekler paylaşarak ilham verdi.

SosyalBen Vakfı'nın Adıyaman ve Hatay'da hayata geçirdiği merkezlerde bugüne kadar 11 bin öğrenci faydalanırken, düzenli psikososyal destek sağlanmaya da devam ediliyor. Çocukların yeteneklerini geliştirmelerine ve farklı deneyimler yaşamalarına olanak tanıyan merkezler, uzun süreli atölyeler aracılığıyla çocukların problem çözme, karar alma ve özgüven geliştirme becerilerine katkı sunmayı amaçlıyor.

Vestel, depremden etkilenen çocuklar için kurulan merkezlerin Spor Atölyesi destekçisi olarak 2024'te üç bin öğrencinin spora ve cimnastiğe doğrudan erişimini sağladı. Bu yıl desteğini artırarak devam eden şirket, yalnızca Spor Atölyelerine katkı sunmakla kalmayıp, yetenekli çocukların keşfedilerek ileri seviye cimnastik eğitimi almasına da aracılık ediyor.

Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun desteğiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine bağlı salonlarda yürütülen eğitimler sayesinde potansiyeli yüksek öğrencilerin Türk sporuna kazandırılması hedefleniyor.

"Çocukların hayallerini besleyerek öz güvenlerini artırıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, SosyalBen Vakfı ile hayata geçirdikleri Beceri ve Yetenek Merkezi Spor Atölyelerini, Cimnastik Haftası kapsamında çocuklar için unutulmaz bir deneyime dönüştürmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Sporun birleştirici gücünü ve ilham verici rolünü çocuklarla buluşturmanın kendileri için büyük bir değer olduğunu vurgulayan Uylukçuoğlu, şunları kaydetti:

"Milli sporcularımızın başarı hikayeleriyle çocuklara örnek olması, onların hayallerini besleyerek öz güvenlerini artırıyor. Cimnastiğin farklı branşlarında önemli başarılara imza atmış milli sporcularımızın bu yıl çocuklarımızla buluşması, onların hayallerini güçlendirecek ve geleceğe umutla bakmalarını sağlayacak. Topluma değer katma misyonumuzun bir parçası olarak, çocuklarımızın potansiyelini ortaya çıkarmaya katkı sunmaktan gurur duyuyoruz."

SosyalBen Vakfı Kurucusu Ece Çiftçi de Vestel işbirliğiyle hayata geçirdikleri merkezlerdeki Spor Atölyelerinin, çocukların hayallerine dokunan ve onların potansiyellerini keşfetmelerine alan açan çok değerli bir çalışma olduğunu ifade etti.

Vestel gönüllüleri ve alanında dünya çapında başarılara imza atmış sporcularla gerçekleşen bu buluşmaların, çocukların fiziksel, sosyal ve teknik gelişimleri açısından oldukça öğretici ve ilham verici bir deneyim sunduğuna değinen Çiftçi, "Cimnastik Haftası kapsamında çocuklarımızın milli sporcularımızla bir araya gelmesi, rol modellerini yakından tanıma ve sporu bir yaşam biçimi olarak görmeleri adına büyük önem taşıyor. Bu buluşmaların, çocuklarımızın öz güvenini artırarak geleceğe umutla bakmasına katkı sağlayacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Çiftçi, atölyelerde yeteneklerini ileri seviyeye taşıyan öğrenciler için bu deneyimin spor alanındaki istek ve istikrarlarına pozitif katkı sağladığını aktararak, "SosyalBen Vakfı olarak çocukların kendilerini sanat, spor ve yaratıcılık yoluyla ifade etmelerine destek vermeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.