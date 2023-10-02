Vestel Ticaret'in yüzde 100 bağlı ortaklıkları birleştirildi

Vestel Ticaret AŞ'nin İspanya'da mukim yüzde 100 bağlı ortaklığı Vestel Iberia S.L. ile yine Vestel Ticaret'in Hollanda'da mukim yüzde 100 bağlı ortaklığı Vestel Holland B.V., Vestel Holland B.V. altında birleştirildi.

Vestel Ticaret AŞ'nin İspanya'da mukim yüzde 100 bağlı ortaklığı Vestel Iberia S.L. ile yine Vestel Ticaret'in Hollanda'da mukim yüzde 100 bağlı ortaklığı Vestel Holland B.V., Vestel Holland B.V. altında birleştirildi.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Yurt dışı iştiraklerimizin yapılandırılması kapsamında, şirketimizin yüzde 100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret AŞ'nin (Vestel Ticaret) İspanya'da mukim yüzde 100 bağlı ortaklığı Vestel Iberia S.L. ile yine Vestel Ticaret'in Hollanda'da mukim yüzde 100 bağlı ortaklığı Vestel Holland B.V.'nin, Vestel Holland B.V. altında birleştirilmesine karar verilmiştir." denildi.

Açıklamada, bu birleşme ile Vestel Iberia S.L.'nin tüm varlık, yükümlülük ve operasyonlarının 1 Ekim 2023 tarihi itibarıyla Vestel Holland B.V.'nin İspanya'da kurulu şubesi olan Vestel Holland B.V. Sucursal En Espana'ya devredildiği belirtilerek, "Vestel Holland B.V. Sucursal En Espana, Vestel Iberia S.L.'nin organizasyon, ortaklık yapısı, fonksiyon ve operasyonlarını mevcut hali ile devam ettirecektir. Bu değişiklik şirketimizin İspanya'daki pazar konumunu etkilemeyecektir." değerlendirmesi yer aldı.