Vestel, sürdürülebilir geleceğin ürünlerini IFA'da tanıtıyor

Vestel, bu yıl 31'inci kez Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (IFA 2023) üstün teknolojili yeni nesil ürünleriyle yer alıyor.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, şirket, 3 bin metrekare alana kurulu sergi alanında bu yıl da tüketici elektroniği, beyaz eşyalar, akıllı ürünler, elektrikli araç şarj cihazları, profesyonel ekranlar, otomotiv ve batarya çözümleri gibi pek çok dalda geliştirdiği ürünleri dünya sahnesine çıkarıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel CEO'su Ergün Güler, bu yıl da fuarda akıllı teknolojilere sahip, ödüllü tasarımlara sahip ürünlerle yer aldıklarını vurgulayarak hayatı kolaylaştıran, erişilebilir akıllı ürünler üreten, sosyal ve çevresel fayda sağlayan bir teknoloji şirketi olma vizyonuyla çıktıkları yolda sürdürülebilirliği tüm süreçlerine entegre ettiklerini belirtti.

Zorlu Grubu'nun sürdürülebilirlik stratejisi Akıllı Hayat 2030 kapsamında teknolojinin gücüyle tüm değer zincirinde insan odaklı dönüşümü gerçekleştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Güler, "Amacımız 2050 yılına kadar tüm değer zincirinde net sıfıra ulaşmak ve sürdürülebilir geleceğin ihtiyaçlarını karşılayan çözümler geliştirmek. Vestel bugün gelecek için, geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir malzemeler kullanan, tehlikeli kimyasallardan arındırılmış, dayanıklı, onarımı kolay, enerji ve su tasarruflu ürünler tasarlıyor." diye konuştu.

Vestel'in bugün beşeri sermaye geliştirme uygulamalarını, toplumsal cinsiyet eşitliğini, insan haklarını ve toplumsal faydayı temel ilkeleri olarak benimsediğini vurgulayan Güler, "2021'de dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olan 'Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin (UNGC) imzacısı olduk. Sürdürülebilirlik yolculuğumuza geniş tedarikçi ekosistemimizi dahil etmek ve sürdürülebilir üretimi teşvik etmek amacıyla başlattığımız 'Vestel Tedarikçi İzleme ve Geliştirme Programı' ile etki alanımızı genişlettik." ifadelerini kullandı.

Güler, bu yıl fuarda tanıttıkları tüm akıllı ürünlerin, Vestel'in sınırlarını genişlettiği VeeZy ekosistemine dahil edildiğini bildirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni akıllı ürünlerle birlikte artık bir 'yaşam ekosistemi' halini alan VeeZy üzerinden kullanıcılar televizyon, konut tipi elektrikli araç şarj cihazı, beyaz eşya gibi ürünleri tek bir uygulamadan yönetiyor. İş ortaklarının, uygulama ekranından kullanıcıları kendi internet sitelerine veya alışveriş sitesi bağlantılarına yönlendirmelerine imkan tanıyan VeeZy, kullanıcıların aylık enerji tüketimlerini de kontrol edebilmelerini sağlıyor.

Vestel VeeZy akıllı yaşam ekosistemini yurt içinde 'EvinAklı' adıyla kullanıma sunuyor. Vestel aynı zamanda geçen yıl, tüketicilere güvenli ve birlikte çalışabilir bir bağlantılı ev ekosisteminde daha fazla seçenek sunma misyonuyla 2021'de uluslararası lider teknoloji şirketleri tarafından kurulan Home Connectivity Alliance (HCA) platformunun yönetim kurulu üyesi olmuştu. Bu iş birliğiyle VeeZy uygulaması, IoT alanındaki standartlaşmayı sağlamak adına dünyanın önemli teknoloji üreticilerinin de kullanımına sunuluyor."

IoT ekosisteminin küresel bir paydaşı olmaktan gurur duyduklarını aktaran Güler, "Tüketicilere daha uyumlu, daha akıllı bir hayat deneyimi sunma hedefiyle yönetim kurulunda yer aldığımız HCA çatısı altında ilk iş birliğimizi gerçekleştirerek dünyada bir ilke imza attık ve HCA altyapısını kullanarak Samsung ile güçlerimizi birleştiriyoruz.

Bu önemli teknolojik gelişme, akıllı yaşam için de bir dönüm noktasını ifade ediyor. Samsung ile entegrasyonumuzu takiben, yıl sonunda LG ile de entegre olacağız. ThinQ uygulaması üzerinden, kullanıcılara akıllı ev araçlarını kullanabilecekleri bir konfor alanı yaratacağız. Akıllı cihazların vaadi tek başına değil, bağlanabilirliğin yüksek seviyede olduğu yeni bir deneyim sunmak. Bu cihazlar hayatımıza gireli epey zaman oldu. Ancak, farklı marka ürünlerin birlikte çalışabilmesi kritik bir eşikti. Şimdi sahip olduğumuz teknolojiyle yeni bir dönem başlıyor. Bu yeni dönemin önemli bir paydaşı olmaktan gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında elektrikli araç kullanımın yaygınlaşması amacıyla elektrikli araçlara şarj çözümleri sunan Vestel, bu yılki IFA'da da elektrikli araç şarj ünitelerine (EVC) geniş yer verdi. Fuarda EVC01, EVC04, EVC06, EVC10 ve EVC3HP gibi ürünlerin yanı sıra elektrikli bisiklet bataryaları, telekom ESS bataryası, konut enerji depolama çözümleri ve 2024 yılında kullanıma sunulacak konteynerli enerji depolama sistemi yer aldı. Vestel EVC'leri yapılan global iş birlikleriyle halihazırda Avrupa'nın elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasında kritik rol oynarken, tüm batarya çözümleri ile bireylerin yeşil ekosisteme katkıda bulunmasını sağlıyor.

-Güneş enerjisiyle evde yeşil enerji

Vestel'in fuarda sergilediği konut enerji depolama çözümleri, evlerde kurulan güneş panellerinin ürettiği fazla enerjiyi verimli şekilde kullanmayı sağlıyor. Depolanan enerji istendiğinde veya herhangi bir elektrik kesintisi durumunda tüm elektronik cihazları sorunsuz şekilde kullanmaya imkan tanıyor.

Modüler tasarımı, tüketici ihtiyaçları kapsamında kolay kurulum ve farklı kapasite seçenekleri sunan Vestel, konut enerji ve invertör çözümleri, hızlı şarj, uzaktan kumanda ve modül seviyesini optimize eden özellikleri ile hem güvenli hem de uzun ömürlü bir enerji seçeneği sunuyor.

IFA'daki 3 bin metrekarelik devasa Vestel alanında bu yıl enerji ve su verimliliği sağlayan ve gıda israfını önleyen çok sayıda ürün ve teknoloji öne çıktı.

Bunlar arasında minimum enerji tüketen ve sessiz performans sergileyen A Sınıfı 60cm No Frost Kombi Buzdolabı Ailesi, gıdaların raf ömürlerini ortalama sekiz kat artıran Vakum Teknolojili Buzdolabı, yoğurt, ekmek hamuru, kefir, sirke ve turşu gibi farklı yiyecek ve içeceğin zahmetsizce fermente edilmesini sağlayan Maya Buzdolabı, gıdaların besin değerini korumak için güneş ışığını simüle edenVitaMod, sensörleri ve akıllı takip sistemi ile depolanan gıdaların ağırlığını, son kullanma tarihlerini ve tazelik seviyelerini doğru şekilde izleyebilen IntelliShelf teknolojisi ilk dikkat çekenler oldu.