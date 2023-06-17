Vestel, elektrik-elektronik sektöründe 25. kez ihracat şampiyonu oldu

Vestel, 2,3 milyar dolarlık ihracat geliriyle elektrik-elektronik sektöründeki birinciliğini 2022 yılında da koruyarak, 25. kez ihracat şampiyonu oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde ödülleri alan Vestel, dünyanın 160'dan fazla ülkesine yönelik ihracat faaliyetleri ve yüzde 75'e ulaşan ihracat oranıyla TİM tarafından belirlenen genel sıralamada ise 6'ncı oldu.

Vestel, 2,3 milyar dolarlık ihracat geliriyle elektrik-elektronik sektöründeki şampiyonluğu 2022 yılında da sürdürdü.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İhracat Şampiyonları Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Geçen yılın ihracat verilerinin dikkate alındığı törende, Vestel, elektrik-elektronik sektöründeki birinciliğini 2,3 milyar dolarlık ihracat geliriyle 2022 yılında da koruyarak, 25. kez şampiyon oldu.

Dünyanın 160'dan fazla ülkesine yönelik ihracat faaliyetleri ve toplam satışları içinde yüzde 75'e ulaşan ihracat oranıyla Vestel, TİM tarafından belirlenen genel sıralamada ise 6'ncı oldu.

"Çeyrek asırdır aralıksız sektörünün ihracat şampiyonu"

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, Vestel'in Türkiye'de en çok ihracat yapan şirketlerin yer aldığı genel sıralamadaki 6'ncılık ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, sektör birinciliği ödülünü ise Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan aldı.

Açıklamada ödüllere ilişkin değerlendirmeleri yer alan Ahmet Zorlu, katma değeri yüksek ihracata odaklanarak ülke ekonomisi için değer yaratmayı sürdürdüklerini bildirdi.

Zorlu, "Türkiye'de ürettiği teknolojiyi 160'dan fazla ülkeye ulaştırarak ülkemiz adını dünyanın dört bir yanına taşıyan Vestel, çeyrek asırdır aralıksız sektörünün ihracat şampiyonu. Bu gurur hepimizin." ifadelerini kullandı.

"Yeni dönemde yeni başarılara imza atacağız"

Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan da yurt dışı işbirlikleri ve küresel ticarette rekabet gücünü artıracak hamlelere devam edeceklerini belirterek, küresel bir teknoloji şirketi olma yolunda çok önemli mesafe katettikleri bir dönemi geride bıraktıklarını anlattı.

Erdoğan, "Stratejik öneme sahip pazarlarda büyük ölçekli anlaşmalar gerçekleştirdik. Sektörümüzün 25 yıldır aralıksız ihracat şampiyonu olmanın gururunu paylaşıyoruz. AR-GE, inovasyon, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik odağımızdan sapmayarak yeni dönemde yeni başarılara imza atacağız." açıklamasında bulundu.