Vestel'den, 1 Milyon İstihdam Projesi'ne eğitim ve istihdam desteği - Haberler

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Vestel'den, 1 Milyon İstihdam Projesi'ne eğitim ve istihdam desteği

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Vestel'den, 1 Milyon İstihdam Projesi'ne eğitim ve istihdam desteği

Vestel, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 1 Milyon İstihdam Projesi kapsamında işe alım yapmaya başladı.

Vestel, Hazine Ve Maliye Bakanlığı'nın 1 Milyon İstihdam Projesi kapsamında işe alım yapmaya başladı. Vestel Perakende Akademisi tarafından verilen eğitimlerle sektöre nitelikli eleman kazandırılmasının yanı sıra istihdama da katkı sağlanıyor.

Vestel, sektörde yaşanan nitelikli eleman ihtiyacına cevap vermek ve istihdama katkı sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun ortak geliştirdiği "1 Milyon İstihdam Projesi" kapsamında, Vestel Perakende Akademisi tarafından verilen eğitimlerle sektöre dijital perakende uzmanları yetiştiriliyor. Vestel Perakende Akademisi'nin kurum içi eğitmenleri tarafından özel olarak hazırlanan dijital eğitim serisi üniversite mezunları ve adaylarını hedefliyor. Vestel Perakende Akademisi Dijital Perakende Uzmanlığı eğitimini ve işe alım süreçlerini başarıyla tamamlayan kişiler şirkette istihdam edilecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, İstihdam, Vestel, Ekonomi, Haberler

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