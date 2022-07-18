"Verimlilik Proje Ödülleri"ne başvurular 22 Temmuz'a kadar yapılabilecek - Haberler

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"Verimlilik Proje Ödülleri"ne başvurular 22 Temmuz'a kadar yapılabilecek

AA - Arife Yıldız Ünal - Ekonomi
'Verimlilik Proje Ödülleri'ne başvurular 22 Temmuz'a kadar yapılabilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen "Verimlilik Proje Ödülleri" başvurularının "http://vpo.sanayi.gov.tr" internet adresinden 22 Temmuz'a kadar yapılabileceği bildirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen "Verimlilik Proje Ödülleri" başvurularının "http://vpo.sanayi.gov.tr" internet adresinden 22 Temmuz'a kadar yapılabileceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkenin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl Bakanlık tarafından "Verimlilik Proje Ödülleri" verildiği anımsatıldı.

2022 yılı ödül başvuru sürecinin başladığı kaydedilen açıklamada, "Bu kapsamda, ödül başvuruları http://vpo.sanayi.gov.tr internet adresi üzerinden 22 Temmuz'a kadar devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

AA / Arife Yıldız Ünal - Ekonomi

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