Verimlilik Proje Ödülleri'ne başvuru süresi uzatıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen "Verimlilik Proje Ödülleri" için son başvuru tarihi 30 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2022 Verimlilik Proje Ödülleri için daha önce 22 Temmuz olarak belirlenen son başvuru tarihi güncellendi.

Bu kapsamda, işletme veya kamu ödül başvuruları, vpo.sanayi.gov.tr internet adresi üzerinden 30 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

Verimlilik Proje Ödülleri, Türkiye'nin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl veriliyor.