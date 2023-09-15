VERİMDER, enerji verimliliği konusunda bilgilendirme toplantısı düzenledi

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) tarafından düzenlenen Anadolu Buluşmaları etkinliğinin 32'ncisi, Dalmaçyalı sponsorluğunda Diyarbakır'da düzenlendi. Toplantıda konuşan VERİMDER Başkanı Çağdaş Korkmaz, Depremde etkilenen binaların ya da yeni yapılacak binaların mutlaka su ve ısı yalıtım uygulamalarının yönetmenliğe uygun olarak yapılması lazım dedi.

VERİMDER, enerji verimliliği alanında vatandaşları bilgilendirmek ve bu alanda güçlü bir farkındalık oluşturmak hedefiyle başlattığı Anadolu Buluşmaları toplantılarının 32'ncisini, kamu kurumları, inşaat-enerji sektörleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla, Diyarbakır'da Kayapınar ilçesinde bulunan bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirdi. Toplantıda iklim değişikliği, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu anlamında çözüm odaklı neler yapılabileceği hakkında konuşuldu.

'HEDEFİMİZ FARKINDALIĞI ARTIRARAK ENERJİ VERİMİ DÖNÜŞÜMÜNE KATKI SAĞLAMAK'

2022 yılında 100 milyar dolar üzerinde enerji ithalatının olduğunu söyleyen VERİMDER Başkanı Çağdaş Korkmaz, Bugün 32'nci Anadolu buluşması toplantısı gerçekleştirdik. Bizim amacımız enerji verimliliğiyle ilgili bilinçlendirme faaliyetlerimiz kapsamında burada davet ettiğimiz kamu kurum temsilcileri, özel sektör Sivil toplum örgütlerini temsilcileriyle bir araya gelerek ülkemizin enerji verimliliği alanındaki dönüşümüne katkı sağlamaktı. Ülkemizin çok önemli enerji faturası var. 2022'de 100 Milyar dolar üzerinde enerji ithalatımız oldu. Yaşadığımız 25 milyon konutumuzda yüzde 70'te enerji verimi ihmal edildiğini biliyoruz. Hedefimiz farkındalığı artırarak mevcut yapılarımızın yeni yapılarla beraber enerji verimi dönüşümüne katkı sağlamak. Bu sayede de cari açığımızın azaltılması hane halkımızın ekonomik anlamda refahının sağlanması ülkemizin gelişimi konusunda daha sürdürülebilir bir geleceğe ulaşması açsından da buradaki katılımcıları bilgilendirmekti. Dünya üzerinde enerji verimliliğiyle ilgili ihtiyaçların birçoğu krizler bunları tetiklemiş. Rusya-Ukrayna savaşı da belki bunu tetikleyen bir kriz olarak karşımıza çıkıyor. Buna olumsuz yönden bakarsak enerji maliyetlerimiz artıyor. Olumlu yönden bakarsak bu konudaki maliyet artışları insanlarımızın farkındalığının artmasında ve bu konuda hareket etmesine adım atmasına da avantaj ya da yol gösteriyor. Bizde VERİMDER olarak bu konudaki katkının ne boyutta olabileceğini özellikle ısı yalıtımıyla beraber yüzde 60'a varan hane halkının tasarrufa ulaşabileceğini biliyoruz. Bu konuya dikkat çekerek önümüzdeki dönemlerde savaşlar krizler ortaya çıksa da bu enerji faaliyetindeki artıştan ülke ve insanımız olarak en az seviyede etkilenmemize yol gösterici olabilmek önceliğimizdir dedi.

'BİNALARIN YA DA YENİ YAPILACAK BİNALARIN MUTLAKA SU VE ISI YALITIM UYGULAMALARININ YÖNETMENLİĞE UYGUN OLARAK YAPILMASI LAZIM'

Depremde etkilenen illerde yapılacak olan binaların mutlaka su ve ısı yalıtım uygulamasının yönetmenliğe uygun olarak yapılması gerektiğine vurgu yapan Korkmaz, Ne yazık ki 6 Şubatta 11 ilimizin etkilendiği deprem felaketini yaşadık. Burada binalarımız yapısal anlamda dayanıklılığı için yalıtım konuları ki ısı ve su yalıtımı uygulamalarının çok büyük katkıları var. 2016 yılından bu yana su yalıtım yönetmenliği ülkemizde geçerli yine 2000 yılından bu yana ısıtım konusunda yönetmenlikler standartlar geçerli. Bundan sonra ki süreçte özellikle depremde etkilenen binaların ya da yeni yapılacak binaların mutlaka su ve ısı yalıtım uygulamalarının yönetmenliğe uygun olarak yapılması lazım. Burada yaşayan insanlarımızın termal konfora ulaşması daha sağlıklı bu binalara da yaşamalı hem de bina sağlığı açısından da o binaların dizayn edildiği günden itibaren bina ömrü boyunca dayanımları hiç değişmeden sağlam bir şekilde kalabilmesi için farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerini önümüzde ki dönemlerde de sürdüreceğiz. Diyarbakır'da etkilenen durumlardan bir tanesiydi. Benzer illerde de bu toplantıları yapacağız diye konuştu.