Veri İstanbul: Yapay Zeka Destekli Açık Veri Kütüphanesi projesi tanıtıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, Veri İstanbul : Yapay Zeka Destekli Açık Veri Kütüphanesi'nin İstanbul'un bir bütün olarak kurumların bilgilerini örtüştüren ve bunları İstanbulluların hizmetine sunan bir kütüphane olacağını belirterek, " İstanbul'a ait doğru bilgi ve açık kaynağa erişilmiş olacak. Bununla birlikte inşallah, ticaretimiz ve sosyal hayatımız daha da ileriye gitmiş olur." dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) öncülüğünde, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle hayata geçirilecek Veri İstanbul: Yapay Zeka Destekli Açık Veri Kütüphanesi projesinin tanıtımı İstanbul Valisi Gül ve İTO Başkanı Şekib Avdagiç'in katılımıyla yapıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan İstanbul Valisi Gül, İSTKA'nın, şehirlerin kurumsal kapasitelerini yükseltmeyi amaçlayan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da koordine ettiği bir kurum olduğunu belirterek, "Bunun birçok faydası var. Sanayi üretimine fayda ve bilgi paylaşımı bunlardan biridir." dedi.

Veri İstanbul'da verilecek bilgilerin İstanbul'a ait olmasının önemine işaret eden Gül, projenin İstanbul'un bir bütün olarak kurumların bilgilerini örtüştüren ve bunları İstanbulluların hizmetine sunan bir kütüphane olacağını belirtti. Gül, "İstanbul'a ait doğru bilgi ve açık kaynağa erişilmiş olacak. Bununla birlikte inşallah, ticaretimiz ve sosyal hayatımız daha da ileriye gitmiş olur." ifadesini kullandı.

"Veriyi çağın gereklerine göre sunmak çok değerli"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç de İTO'nun 143 yıllık birikim ve tecrübesini, Veri İstanbul: Yapay Zeka Destekli Açık Veri Kütüphanesi projesi ile çağın gereklerine uygun şekilde yeni bir aşamaya taşıdıklarını dile getirdi.

Avdagiç, ilk kez 5 Ocak 1885 tarihinde yayımladıkları Dersaadet Ticaret Odası Fiyat Cetveli ile verileri kullanmaya ve iş dünyasına sunmaya başladıklarını dile getirerek, "Bir başka ifadeyle tüccar olarak rakamların gücünü biliyorduk. Kazancımızı artırmanın yolunun, ticarete konu olan her ürün ve eylemle ilgili sayılarla bağımızı artırmaktan geçtiğinin bilincindeydik. Bu amaçla daha o yıllarda Odamız bünyesinde bir İstatistik Şubesi kurduk." diye konuştu.

Projeyi hazırlarken tek hedeflerinin açık bilgiyi kullanılabilir bilgi yaparak, ihtiyacı olan herkes için faydalı bilgiye dönüştürmek olduğunu ifade eden Avdagiç, veriyi çağın gereklerine göre sunmanın çok değerli olduğunu söyledi.

Avdagiç, dijital çağın hayat ve iş yapış tarzını dönüştürdüğünü vurgulayarak şunları ifade etti:

"Bu amaçla ilk adımı attık ve istatistik birimimizi Stratejik Araştırmalar Merkezine (İTOSAM) dönüştürdük. Burada farklı kurumlar tarafından toplanan verileri bir araya getirerek geniş veri havuzu oluşturan, ekonomik hayatın hacmini ve canlılığını ölçen veri setleri hazırlayan, özetle İstanbul ve Türkiye ekonomisine yönelik araştırmalar yapan güçlü bir yapı oluşturduk. Şimdi de bu çalışmalarımızı İstanbul Valiliği'mizin büyük katkısı ve İSTKA desteğiyle yeni bir içeriğe ve evreye taşıyoruz."

"(Yapay zeka) İstanbul'un ekonomik ve ticari hayatını analiz edecek"

İTO Başkanı Avdagiç, "Projenin amacı, İstanbul'da açık veri kaynaklarına erişimi kolaylaştırmak, farkındalığı temin ederek bu verilerin araştırmacılar, teknoloji geliştiriciler ve iş dünyasınca etkin şekilde kullanılmasını sağlamak." dedi.

Yapay zeka kullanımının önemini vurgulayan Avdagiç, projede yapay zekadan azami ölçüde yararlanacak ve yapay zeka destekli etkin bir açık veri kütüphanesi platformu oluşturacaklarını belirterek, "İstanbul'un ekonomik ve ticari hayatını analiz edecek, inovasyon ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunacağız." diye konuştu.

Avdagiç, projenin en önemli ayağının veriye ulaşımı kolaylaştırmak olduğunu dile getirerek, güçlü bir veri havuzu oluşturarak, veri yığını yerine analizle birlikte bu verileri anlamlı bilgiye dönüştürmenin önemli olduğunu söyledi.

Veri İstanbul'un istatistiklere yabancı yatırımcıların erişimini kolaylaştırarak, kentin ticari ve ekonomik gelişiminin artmasını da sağlayacağına dikkati çeken Avdagiç, "Yine projenin en önemli taraflarından biri de bilgi artık cebimizde olacak. Çünkü Veri İstanbul mobil uygulamasını da devreye almayı planlıyoruz." diye konuştu.

Avdagiç, projenin çok kapsamlı, çok hedefli ve çok boyutlu olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"(Projede) Hedef kitlemizi İTO üyesi 800 bini aşkın işletme, teknoloji geliştiren firmalar, kamu kurumları, STK'ler, üniversiteler, akademisyen ve öğrenciler, ithalat ve ihracat firmaları, özel sektör temsilci ve çalışanları ile araştırma merkezleri oluşturuyor. Dünyanın ekonomik nizamının yeniden şekillendiği bir dönemde ülkemizin daha güçlü bir yer edinmesinde iş dünyası olarak bizim de katkıda bulunmamız, çağın ekonomi ve ticaret dilini konuşmamızla mümkün olacaktır. Çağın dili, Veri İstanbul'dur. Veri İstanbul, bu yolda atılmış güçlü bir adımdır. Ayrıca yapay zekadan yeşil ve dijital dönüşüme kadar birçok alanda kamu, özel sektör ve akademinin aynı hedef etrafında kenetlenip taşın altına elini birlikte koymasıdır."

"İSTKA, rekabet gücünü artırmak yönünde faaliyet gösteren bir kamu kurumu"

İSTKA Genel Sekreteri Ziya Taşkent de İSTKA'nın İstanbul'un ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmasını desteklemek için küresel ölçekte rekabet gücünü artırmak yönünde faaliyet gösteren bir kamu kurumu olduğunu söyledi.

Taşkent, "Ajans olarak, kalkınmayı sadece altyapı yatırımlarıyla değil, bilgi temelli, teknoloji odaklı, sürdürülebilir modellerle tasarlanmış işlerle desteklenmeyi de ilke olarak benimsiyoruz." dedi.