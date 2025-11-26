Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 6 maddesi kabul edildi.

Genel Kurulda kabul edilen maddelere göre, Gelir Vergisi Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Buna göre, sahip oldukları binaları mesken olarak kiraya verenlerin bir takvim yılı içinde elde ettikleri mesken kira gelirlerine ilişkin istisna, kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alanlara yönelik olarak yeniden düzenleniyor. Bu hüküm 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

Kredi kullanarak satın aldığı gayrimenkulleri kiraya verenlerin, bu krediler için ödediği faizleri kira gelirlerini beyan ederken gider olarak indirme imkanına sahip olmaları nedeniyle kiraya verilen gayrimenkulü kredili veya kredisiz alan kişiler arasında vergi yükü açısından ortaya çıkan farklılığın ortadan kaldırılması, tasarrufların üretken yatırımlara yönlendirilmesi ve servet edinimi için katlanılan borç giderlerinin vergiye tabi gelirin tespitinde gider olarak dikkate alınmak suretiyle vergi matrahında neden olduğu erozyonun önlenmesi hedefleniyor.

Buna göre, konutlar hariç olmak üzere kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süreyle iktisap bedelinin yüzde 5'i indirilebilecek. Bu hüküm, 2025 yılı gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Geçici vergi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin kazançları 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerle tespit edilebilecek. Böylece dördüncü geçici vergi dönemi sisteme dahil edilerek bu dönem faaliyet sonuçlarını içeren geçici vergi beyannamesi alınması sağlanacak. Bu hüküm, 2025 yılı gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Sürekli olarak portföyünün en az yüzde 51'i Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinden oluşan fonlardan, katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılabilen, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem görmeyen ve fon portföyüne alınacak varlık ve işlemlere ilişkin herhangi bir oransal sınırlamaya tabi olmayanlar için bir yıllık elde tutma süresine bağlı tevkifat istisnası uygulanmayacak. Bunların dışında kalan, sürekli olarak portföyünün en az yüzde 51'i Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinden oluşan fonların katılma payı sahipleri ise söz konusu istisnadan yararlanmaya devam edecek.

Düzenlemeyle Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, büyükşehir olan illerde il özel idareleri yerine kurulan yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları da il özel idarelerinde olduğu gibi adlarına kayıt ve tescilli taşıtların motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutulacak.

Harçlar Kanunu'nda yapılan düzenlemeye göre, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları, il özel idarelerinde olduğu gibi taşınmaz edinimlerinde ve satışlarında tapu harçlarından istisna olacak.

Görüşmelerden

Kanun teklifinin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelerde söz alan DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, teklifte krediyle, yüksek faizle ev alanların konut kredisi faizini gider yazma hakkının elinden alındığını, gayrimenkul satışındaki ceza oranının katlanarak artırıldığını savundu.

Dar gelirlinin, kiracının, ikinci el araç alıp satmak zorunda kalanların, küçük esnafın ve serbest meslek erbabının sırtına yeni harçlar, yeni cezalar bindirildiğini ileri süren Tanhan, büyük sermayelere ve uluslararası organizasyonlara ise vergi istisnaları getirildiğini belirtti.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, 2026 yıllı bütçesine ilişkin eleştirilerde bulunarak, görüşülmekte olan kanun teklifiyle iktidarın esnaf, diş hekimi, veteriner ve emekli gibi kesimlerden bütçeye para bulmak için gayret ettiğini savundu.

Kanun teklifinde belediye başkanları ve vekili, belediye meclisi ve il genel meclisi başkanı, başkan vekili, üyeleri, belediye encümeni ve il encümenlerine yönelik maddeyi desteklediklerini bildiren Arı, "Bu düzenlemeyle en azından sorunlarının giderilmesi gerekiyor." dedi.

"Kanun teklifi bir reform paketidir"

AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, kanun teklifinin yalnızca teknik hükümler içeren bir düzenleme değil, aynı zamanda, Türkiye Yüzyılı vizyonunun mali mimarisini güçlendiren, vergi sistemini sadeleştiren, sosyal adaleti koruyan, kayıt dışılıkla mücadelede kararlılığı ortaya koyan "bir reform paketi" olduğunu söyledi.

Kanun teklifinin ekonominin dayanıklılığını artıracak, vergi sistemini daha adil ve sürdürülebilir hale getirecek önemli bir adım olduğunu aktaran Kocacık, şunları kaydetti:

"Teklifin ilk maddeleri gelir vergisine ilişkin düzenlemeler içermektedir. İlk maddemizle mesken kira gelirlerine sağlanmış istisna kaldırılmaktadır ancak emekli, malul, dul ve yetim aylığı alan vatandaşlarımız için bu istisna aynen devam etmektedir. Bu hem vergi tabanının güçlendirilmesi hem de sosyal yönü güçlü bir koruma mekanizması açısından son derece dengeli bir adımdır."

TBMM Başkanvekili Celal Adan, kanun teklifinin 6'ncı maddesinin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi. Aranın ardından, Danışma Kurulu önerisi oylandı. Kabul edilen öneriye göre, Genel Kurul yarın toplanmayacak.

Meclis Başkanvekili Adan, komisyonun yerini almaması üzerine birleşimi, 2 Aralık Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.