Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Venezuela ve Rusya'nın finansal, ticari ve ekonomik ilişkilerini korumak ve geliştirmek amacıyla dolarsızlaştırma sürecinde ilerleme kaydettiğini söyledi. Gil ayrıca Venezuela'nın BRICS grubuna katılmaya istekli olduğunu belirtti.

Venezuela ve Rusya, finansal ilişkilerini güçlendirmek için anlaştı

KARAKAS, 17 Kasım (Xinhua) -- Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Venezuela ve Rusya'nın finansal, ticari ve ekonomik ilişkilerini korumak ve geliştirmek amacıyla dolarsızlaştırma sürecinde ilerleme kaydettiğini söyledi.

Gil Perşembe günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Moskova'da bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve iki ülkenin merkez bankaları arasındaki mali iletişimi "güçlendirme" konusunda mutabakata vardıklarını belirtti.

Bakan, Rus Mir ödeme sisteminin Venezuela genelinde halihazırda yüzde 100 çalışır durumda olduğunu kaydetti.

Gil ayrıca resmi Venezuela Haber Ajansı tarafından yayımlanan açıklamasında "Venezuela'nın BRICS grubuna mümkün olan en kısa sürede katılmaya istekli olduğunu" söyledi.

Lavrov ise Rusya'nın "dost ülkelerin işbirliği yapma ve bu birliğe aktif olarak katılma arzularını" destekleyeceğini belirtti.

Gil, Batı'nın Rusya ve Venezuela'nın egemenliğini zayıflatmaya çalıştığını, ancak Moskova ve Karakas'ın "ikili ilişkilerini her türlü tek taraflı kısıtlayıcı önlemden koruyacakları" için başarılı olamayacaklarını söyledi.

Venezuela Haber Ajansı'na göre, Gil ayrıca Venezuela ve Rusya'nın Batı'nın yaptırım politikasına karşı koymak için "önemli anlaşmalara" vardığını da sözlerine ekledi.