Haberler

Venezuela, petrol satışından 300 milyon dolarlık gelir elde etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD ile yapılan petrol anlaşması kapsamında ülkeye 300 milyon dolar gelir sağlandığını açıkladı. Rodríguez, enflasyon ve döviz dalgalanmalarına karşı önlemler aldıklarını belirtti.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, petrol satışından ülkeye 300 milyon dolarlık gelir sağlandığını söyledi.

Başkent Caracas'ta katıldığı bir etkinlikte devlet televizyonu VTV'ye açıklamalarda bulunan Rodriguez, Washington yönetiminin Venezuela'dan satın aldığı 500 milyon dolarlık petrol satışına değindi.

Rodriguez, ham petrol satışından yapılan ilk ödemenin Venezuela Merkez Bankası'na ulaştığını belirterek, "İlk 500 milyon doların 300 milyonu ülkeye girdi. Piyasanın güçlendirilmesi ve ekonomik istikrarın sağlanması yolunda emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

Enflasyon ve döviz piyasasındaki dalgalanmalara karşı önlemler aldıklarını dile getiren Rodriguez, ülkeye döviz girişinin süreceğini kaydetti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Washington ile Caracas arasında 500 milyon dolar değerinde anlaşma imzalandığını duyurmuştu.

Leavitt, 7 Ocak'taki açıklamasında ise Venezuela yönetimi üzerinde maksimum nüfuza sahip olduklarını savunmuş, "Geçici yönetimle yakın işbirliği içinde olmaya devam ediyoruz ve alacakları kararlar, ABD tarafından belirlenmeye devam edecek." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı bir açıklamada Venezuela'daki geçici yönetimin ABD'ye 30 ila 50 milyon varil petrol teslim edeceğini duyurmuştu.

Rodriguez, Meclis'te yemin etmişti

ABD'nin ülkeye hava saldırılarıyla eş zamanlı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

Rodriguez, yaptığı konuşmada, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanımız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Ekonomi
Trump'ın uçağında panik anları! Tedbir amacıyla ABD'ye geri döndü

Davos'a gitmek için havalanan Trump'ın uçağında panik anları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 108 milyon liraya sattı

Pınar Altuğ Bebek'teki evini sattı, cebine giren para dudak uçuklattı
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız

Yeni dönem başladı, Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Ülkesindeki problem için Erdoğan'ı işaret etti: Onu getirmemiz lazım

Ülkesindeki problem için Erdoğan'ı işaret etti: Onu getirmemiz lazım
Trump'tan 'Suriye'de Kürtleri korumaya devam edecek misiniz?' sorusuna yanıt

Trump'tan "Suriye'de Kürtleri korumaya devam edecek misiniz?" sorusuna yanıt
Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 108 milyon liraya sattı

Pınar Altuğ Bebek'teki evini sattı, cebine giren para dudak uçuklattı
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Katy Perry ve Justin Trudeau Davos'ta el ele

Ünlü çift Davos'a damga vurdu: El ele geldiler