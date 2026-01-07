Haberler

Venezuela devlet petrol şirketi, ABD'ye ham petrol satışı için ticari müzakereler yürüttüklerini duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela'nın devlet petrol şirketi PDVSA, ABD'ye ham petrol satışı için müzakerelerin devam ettiğini ve bunun tamamen ticari bir işlem olduğunu duyurdu. Açıklamada, süreçlerin şeffaflık ve karşılıklı fayda kriterlerine dayandığı vurgulandı.

Venezuela devlet petrol şirketi Petroleos de Venezuela (PDVSA), ABD'ye ham petrol satışı için müzakerelerin ilerlediğini ve bunun "tamamen ticari bir işlem" olduğunu bildirdi.

PDVSA'nın Telegram hesabından ABD'ye ham petrol satışına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "PDVSA, iki ülke arasındaki mevcut ticari ilişkiler çerçevesinde, ABD ile ham petrol satışı konusunda görüşmelerde bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

Sürecin, ABD'li petrol şirketi Chevron gibi uluslararası şirketlerle yürürlükte olanlarla benzer şekilde sürdüğü aktarılan açıklamada, "Süreç tamamen ticari bir işleme dayanmakta, yasallık, şeffaflık ve karşılıklı fayda kriterlerine bağlı kalmaktadır." denildi.

PDVSA'nın, Venezuela halkının yararına olacak şekilde ulusal kalkınmayı destekleyen ve küresel enerji istikrarına katkıda bulunan ittifaklar kurmaya devam edeceği kaydedildi.

Trump, 30 ila 50 milyon varil petrolün ABD'ye teslim edileceğini belirtmişti

ABD Başkanı Donald Trump, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla sonuçlanan Venezuela'ya askeri müdahalesi sonrası ülkede kurulan geçici yönetimin, 30 ila 50 milyon varil petrolü ABD'ye teslim edeceğini ifade etmişti.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio da "Venezuela'da sıkışıp kalmış olan tüm petrolü ele geçirmek için" bir anlaşmayı uygulamaya koymak üzere olduklarını söylemişti.

Rubio, "30 ila 50 milyon varil petrol alacağız. Bunu piyasada, Venezuela'nın aldığı indirimli fiyatlarla değil, piyasa fiyatlarıyla satacağız. Bu para daha sonra, yolsuzluğa veya rejime değil, Venezuela halkına fayda sağlayacak şekilde dağıtılmasını kontrol edeceğimiz bir şekilde yönetilecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Ekonomi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı

Aralarında Ciciş kardeşlerin büyüğü de var! 19 kişi tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'tan ayrılan Paulista'nın yeni adresi belli oldu

Ayrılığının ardından 24 saat dolmadan yeni adresi belli oldu
'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı

Tuzağın adı Dilara! 'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı
ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da

"Önümüzdeki yıl o ülkede yeni bir başkan olacak"
Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un ev hapsi kaldırıldı

İBB soruşturmasında yeni gelişme! Murat Ongun'un eşi hakkında karar
Beşiktaş'tan ayrılan Paulista'nın yeni adresi belli oldu

Ayrılığının ardından 24 saat dolmadan yeni adresi belli oldu
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
17 yaşındaki kız çocuğu, başından vurulmuş halde konteynerde bulundu

17 yaşındaki kız, başından vurulmuş halde konteynerde bulundu