VEDAŞ, Muş Yoncalıöz köyünde ağaç direkli şebekeyi beton direkli şebeke ile değiştirdi

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), Muş merkeze bağlı Yoncalıöz köyünde ağaç direkli şebekeyi, beton direkli şebeke ile değiştirdi.

2023 yılı yatırım projelerini hayata geçiren VEDAŞ, kırsal bölgelerin enerji altyapısını güçlendiren yatırımlarını sürdürüyor. Bu çerçevede Muş merkeze bağlı Yoncalıöz köyünde çalışmalarını sürdüren ekipler, ekonomik ömrünü dolduran eski ağaç direkli şebekeyi, beton direkli yeni şebekeyle değiştirdi.

Kırsal bölgelerde devam eden çalışmalar hakkında açıklama yapan VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar, "İl ve ilçe merkezlerinin enerji altyapısını güçlendiren çalışmalarımızla eşzamanlı olarak, kırsal bölgelerimizde de elektrik şebekesini modernize eden yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz şu an Yoncalıöz köyümüzün elektrik şebekesini tamamen yeniliyor. 3 trafo bölgesinde beton direkli ve kapalı tip alpek kablolarla tesis ettiğimiz bu çalışmayı, 3 milyon liralık bütçeyle gerçekleştirdik. Aydınlatma montajlarıyla birlikte Yoncalıöz köyümüzün tüm enerji taleplerini karşılamış olduk" dedi.

Köy Muhtarı Ramazan Balkaya ise elektrik altyapısının yenilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Proje süresince yetkililerle işbirliği içerisinde olduk. Sonuçtan çok memnunuz. Elektrik şebekemiz artık daha da güçlendi. Emeği geçen tüm VEDAŞ çalışanlarına köy halkım adına teşekkür ederim" ifadesini kullandı. - MUŞ