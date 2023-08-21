VEDAŞ Hakkari İl Müdürlüğü, Bakım ve Onarım Çalışmalarını Sürdürüyor

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Hakkari İl Müdürlüğü, hizmet kalitesini artırmak amacıyla gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. İl genelinde yapılan çalışmalar hakkında açıklama yapan VEDAŞ Hakkari İl Müdürü İbrahim Halil Ağacanoğlu, şebekenin kontrolünü sağlamak ve önleyici bakım yapmak için ekiplerin görevlendirildiğini belirtti. Yatırım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintilerinin yapıldığını ifade eden Ağacanoğlu, halkın gösterdiği anlayışa teşekkür etti.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Hakkari İl Müdürlüğü, hizmet kalitesini artırmak amacıyla gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

İl genelinde gerçekleşen çalışmalar hakkında açıklama yapan VEDAŞ Hakkari İl Müdürü İbrahim Halil Ağacanoğlu, "İl merkezi, ilçeler ve kırsal bölgelerimizdeki şebekemizin kontrolünü ve gerekli görünen yerlerde önleyici bakım çalışmalarımızı yapmak üzere ekiplerimizi görevlendirdik. Bugüne kadar yapılan çalışmalarımızla arızaya sebebiyet verme potansiyeli olan şebeke unsurlarımızın tamamını onardık ya da değişimlerini gerçekleştirdik. Ekonomik ömrünü doldurmuş şebeke unsurlarını ise yatırım çalışmalarımız bünyesinde yenilemeye devam ediyoruz. Ekiplerimiz bu çerçevede çalışmalarını ilimizin genelinde sürdürmektedir" dedi.

"Kesintisiz enerji, planlı bakım ister"

Yatırım, bakım ve onarım çalışmaları bünyesinde planlı elektrik kesintisi yapıldığını ifade eden Ağacanoğlu, "Planlı bakım çalışmalarımızı gerçekleştirirken, çalışanlarımızın ve üçüncü şahısların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla planlı elektrik kesintisi yapmak zorundayız. Halkımızın, şebekemizi güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalarda gerçekleşen kısa süreli planlı kesintilere gösterdiği anlayışa teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ