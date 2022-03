ve İSO, "Dijital Dönüşüm KOBİ Buluşması" etkinlik serisini başlattı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayi firmaları için dijital dönüşümün artık bir tercih değil, zorunluluk olduğunu belirterek, "Bu süreçte ekonomik kalkınmamızın dinamosu olan, istihdamın çok büyük bölümünü sağlayan KOBİ'lerimizin desteklenmesi daha da fazla önemli hale geliyor." dedi.

Vodafone Business, İSO ile "Dijital Dönüşüm KOBİ Buluşması" etkinlik serisini başlattı. Açılış konuşmaları İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ve Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy tarafından yapılan serinin ilk etkinliğinde, KOBİ'leri bir araya getirerek onların dijital dönüşümleri ve dönüşümle birlikte değişen ihtiyaçları masaya yatırıldı.

İSO Başkanı Bahçıvan, düzenlenen etkinliğin önemine işaret ederek, dijital dönüşümün her geçen gün üretim ve hizmet sektöründe daha önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Otomasyon, yapay zeka ve dijital teknolojilerin gelişmesinin, yapılan işlerin içeriklerini, çalışma şekillerini ve başarıya ulaşmak için gerekli olan yetkinlikleri de sürekli değiştirdiğini belirten Bahçıvan, şunları kaydetti:

"Bu dönüşüm özellikle de KOBİ'ler için hayati önem taşıyor. Günümüzde artık verimlilik ve uluslararası düzeyde rekabetin anahtarı olan dijital dönüşümü zamanında tamamlamayan işletmeler için gelecek büyük risk taşıyor. Dijital dönüşüm, sadece üretimde verimliliği artırarak rekabetçiliği desteklemekle kalmıyor. Bunun yanı sıra AR-GE ve inovasyonla birlikte yüksek katma değerli ürün ve hizmet üretmenin de yolunu açıyor.

Günümüz koşullarında her sektörün iş modellerini yeniden yorumlaması bir ihtiyaç olarak öne çıkıyor. Şirketlerin geleneksel düşünüş biçimlerini geride bırakmaları, inovasyona ağırlık vermeleri, değişimi ve dönüşümü kucaklayabilecek açıklığa sahip olmaları gerekiyor."

Salgın dönemi ile birlikte yaşanan değişim ve dönüşüme işaret eden Bahçıvan, pandeminin halihazırda mevcut olan dijital teknolojilerin hayata girişini de hızlandırdığını söyledi.

Salgınla birlikte hayatın akışında yaşanan değişimlere değinen Bahçıvan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu süreç elbette işletmelerin bilişim altyapılarını ve çalışanların dijital yetkinliklerini de geliştirmelerini gerektiriyor. Bu noktada dijital dönüşüm sürecini başarılı bir şekilde ilerletmek için teknolojinin gücünü, değişimi benimseyen bir organizasyon kültürü ile bir araya getirmek gerek. Burada firmaların yöneticilerine de önemli bir görev düşüyor. Çünkü ancak doğru dijital dönüşüm stratejileri geliştiren ve değişime, gelişime açık olan KOBİ'ler, gelecek için doğru yatırımlar yapabiliyorlar. Teknoloji ve dijital dönüşüm söz konusu olduğunda firmaların, değişimin sürekli hareket eden bir hedef olduğunun bilincinde olması, sürekli olarak gelişen, değişen ve güncellenmesi gereken stratejiler ortaya koyması gerekiyor.

İSO olarak, güçlü sanayi altyapımızın dijital dönüşümle daha rekabetçi bir hale getirilmesi en büyük hedeflerimizden biri. Odamız bünyesinde yürüttüğümüz projeler ile sanayimizin dijital dönüşümüne katkı sağlamak üzere 2017 yılında yola çıktık ve geçtiğimiz 5 yılda oldukça önemli bir mesafe katettik."

Sanayi firmaları için dijital dönüşümün artık bir tercih değil, zorunluluk olduğunu vurgulayan Bahçıvan, bu süreçte ekonomik kalkınmanın dinamosu olan, istihdamın çok büyük bölümünü sağlayan KOBİ'lerin desteklenmesinin daha da fazla önemli hale geldiğini söyledi.

"Rekabette önde olmanın yolunun dijitalleşmeden geçtiği aşikar"

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy da KOBİ'lere yönelik çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Dijitalleşmenin işletmeler için önemine işaret eden Aksoy, üretim metotlarından dağıtım kanallarına kadar hemen her sürecin dijitalleşmeyle yeniden şekillendiğini ifade etti.

İşletmelerin, yeni normale hızla uyum sağlayabilmek için dijital yatırımlarını 6 yıl öne çektiğini belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"İşletmelerin ancak dijitalleşmeyle büyüyebileceği ve rekabette önde olmanın yolunun dijitalleşmeden geçtiği aşikar. Hızlı dijitalleşme eğilimi, ekonomimizin can damarı olan KOBİ'leri de yakından ilgilendiriyor. Vodafone olarak, KOBİ'lerin dijital geleceğe bugünden hazırlanmasına destek oluyoruz. Her zaman olduğu gibi önümüzdeki dönemde de öncelikli odak noktalarımızdan biri daha fazla KOBİ'nin dijital dönüşümüne liderlik etmek olacak. Onlara ilham olmak adına İSO ile birlikte Dijital Dönüşüm KOBİ Buluşması etkinlik serimizi hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de işletmelerin bu yeni çalışma çağına hızlı bir şekilde geçmelerini desteklemeye, daha akıllı, daha hızlı ve daha esnek olmalarına katkı sunmaya devam edeceğiz. Her bir yeni açılımın, iş ortaklarımızla global teknoloji yarışında açtığımız yeni bir yola dönüşmesini, ortaya çıkacak başarı hikayelerinin diğer şirketlere de ilham kaynağı olmasını umuyoruz."

KOBİ'lerin gelecek hazırlıkları ele alındı

Konuşmaların ardından Loud and Proud Kurucu Ortağı, Vizyon Stratejisti Elif Çetin'in moderatörlüğünde, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi Nejat Saldanlı, Mete Plastik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Pelin Karadeniz Kış ve Loya Mağazacılık IT Direktörü İnanç Delibalta'nın konuşmacı olarak katıldığı "Dijital Dönüşümde KOBİ'lerin Yeri ve Gelecek Hazırlıkları" paneli düzenlendi. Panelde, KOBİ'lerin gelecek hazırlıkları ele alındı.

Vodafone Business, KOBİ'leri bir araya getirerek yeni teknolojik çözümler ve dijital trendlerle buluşturmayı, onların dijitalleşme sürecinde danışmanlık desteği vererek yanlarında olmayı hedefliyor.