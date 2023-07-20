Vattenfall, İngiltere'deki deniz üstü rüzgar enerji santrali projesini durdurdu

İsveç merkezli enerji şirketi Vattenfall, artan maliyetler nedeniyle İngiltere'deki 1,4 gigavatlık deniz üstü rüzgar enerji santrali projesini durdurma kararı aldığını açıkladı.

Şirketin ilk yarı sonuçlarını açıklayan Başkan Anna Borg, temiz enerji talebinin her zamankinden yüksek olmasına rağmen deniz üstü rüzgar enerjisi pazarındaki koşulların zorlayıcı olduğunu ifade etti.

Yüksek enflasyon ve sermaye maliyetlerinin tüm sektörü etkilediğini kaydeden Borg, "Jeopolitik koşullar da sektör ve özellikle tedarik zincirlerini daha kırılgan hale getirdi. Şu anda maliyetlerde yüzde 40 artış yaşanıyor. Bu gelişmeler gelecekteki karlılığımızı etkiliyor ve İngiltere Norfolk'taki rüzgar enerjisi projesi şirketin kazancında 5,5 milyar İsveç kronu (yaklaşık 530 milyon dolar) olumsuz etkiye yol açtı. Söz konusu faktörlerden dolayı, projeyi geliştirmeyi durdurmaya ve yatırım kararı almamaya karar verdik." değerlendirmesinde bulundu.

Şirketin bu yılın ilk yarısındaki karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 düşüş göstererek, yaklaşık 675 milyon dolara geriledi.

Vattenfall'ın durdurma kararı aldığı projenin 1,4 gigavat kapasiteyle 1,5 milyon haneye yetecek elektrik üretmesi planlanıyordu.