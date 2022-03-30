Vatandaşlar talep etti, büyükşehir etüt çalışmalarına başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, vatandaşlar ve mahalle muhtarlarından gelen talepler üzerine tarımsal sulama, taral doldurma ve hayvan içme suyu göleti etüt çalışmalarına başladı.

Özellikle kırsal mahallelerde atıl durumda bulunan su kaynaklarının değerlendirilmesi ve kamu kaynaklarının verimli kullanılabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılı tarımsal sulama, taral doldurma ve hayvan içme suyu göleti etüt çalışmalarına başladı. Vatandaşlar ve mahalle muhtarlarından gelen talepler üzerine harekete geçen Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı teknik personeller, yağışların bitmesi ve hava şartlarının iyileşmesi ile birlikte 17 ilçede çalışmalarına hız verdi. Gelen taleplerin öncelik sırasına göre yapılan etüt çalışmaları ile iletilen talepler yerinde incelenerek çalışma programına dahil ediliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde hem tarımsal hem de hayvansal üretime destek noktasında yoğun çaba sarf edildiğini belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Tarımsal üretime destek vermek amacıyla çalışıyoruz. Bu noktada üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak amacıyla projelerimizi de bir bir hayata geçiriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün öncülüğünde kırsal kalkınmanın sağlanması adına çalışmalarını aralıksız sürecek" dedi. - MANİSA