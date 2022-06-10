Vatandaşlar otlu peynir alırken hijyene dikkat etmeli - Haberler

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Vatandaşlar otlu peynir alırken hijyene dikkat etmeli

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Vatandaşlar otlu peynir alırken hijyene dikkat etmeli

Otlu peynir, Van kahvaltısının vazgeçilmezleri arasında.

Otlu peynir, Van kahvaltısının vazgeçilmezleri arasında.

1996 yılından beri Van'da yöresel ürünleri vatandaşın hizmetine sunduklarını belirten Sıtkı Cintan isimli yöresel ürün satıcısı, Gelir, gideri karşılamadığı için peynir üretimi azaldı ve buna bağlı olarak da fiyatı arttı. Peynir bu sene pahalı ve bu bizim satışlarımızı da olumsuz etkiliyor" dedi.

Küp peynir fiyatındaki artış nedeniyle insanların taze peynire yöneldiğini ekleyen Cintan, "Van denilince insanların aklına haliyle otlu peynir geliyor" ifadelerini kullandı. Otlu peynirin içindeki temel etken maddesinin sirmo otu olduğunu da sözlerine ekleyen Cintan, "Bunun yanında peynirin içine nane, kekik, heliz ve mende de katılıyor ve bu otlar kadınlar tarafından 2 bin 500 rakımlı dağlardan toplanır. İyi bir peynirin en az 6 ay toprak altında bekletilmesi lazım. Dinlenmiş ve havasını almış peynir, her türlü tüketilir. Van, otlu peyniriyle bir markadır ve otlu peynir Van kahvaltısının vazgeçilmezidir" diye konuştu.

44 yıldır peynir satarak geçimini sağladığını belirten Hasan Kıvanç isimli esnaf da, artık peynir sezonunun başladığını belirterek, bu zamanda küp peynir bulmanın çok zor olduğunu söyledi. Küp peyniri fiyatındaki artışın yapılan zamların yanında mevsiminin olmadığından da kaynaklandığını vurgulayan Kıvanç, "Şuanda küp peyniri zamanı geçti. Küp peyniri genelde Eylül ayından itibaren çıkarılmaya başlar ve bu 5 ay boyunca devam edere. Şu anda artık taze peynir zamanı ve insanlar kışlık ihtiyacını şimdiden karşılıyorlar. Vatandaşlar peynir alırken hijyene dikkat etsinler. Bunun yanında vatandaşların nereye gideceklerini iyi bilmeleri gerekir" dedi.

(Atilla İdiz-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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