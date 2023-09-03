Eskişehir'de esnaflık yapan Tuncay Tezcan, müşterilerin taleplerini kaliteli, doğal kuru patlıcan, kabak ve biberlerle karşılamaya çalıştıklarını belirtti. Hazır kurutmalıkların daha ekonomik olduğunu söyleyen Tezcan, vatandaşların uğraşmak istemediğini ve bu nedenle tercihlerinin hazır kurutmalıklara yöneldiğini ifade etti.

Vatandaş artık hazır kurutmalıkları tercih ediyor

Eskişehir'de 30 senedir esnaflık yapan Tuncay Tezcan, Temmuz ayından bu yana müşterilerin taleplerinin iyi olduğunu ve bu talepleri kaliteli, doğal kuru patlıcan, kabak ve biberlerle karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Kurulukları dizi olarak sattıklarını belirten Tezcan, "Yaklaşık dizilerde bir dizide 50'şer tane oluyor. Geçen sene biberleri 70-75 lira civarında satıyorduk. Bu sene de bu şekilde başladı ama havalar soğumaya başladığında fiyatlar 100 liranın üzerinde tahmini 125 lira bandında olacak gibi duruyor bu sene. Biberlerde özellikle 4-4,5 kilo yaş biberden diziliyor yani bir dizi 50 tane biber kuruması için 4,5 kilo biber harcıyor. Şu anda çok ekonomik, vatandaş pazardan 4 kilo biber alsa daha pahalıya geliyor" dedi.

"Hazır kurutmalıklar daha ekonomik"

Fiyatların kışa doğru biraz daha yükseleceğinin altını çizen Tezcan, manavda, pazarda da fiyatlar yükseldiği için yine her türlü hazır kurutmalıkların daha ekonomik olacağını söyledi. Tezcan, "Artık herkes kendisi uğraşmak istemiyor. Kurutma yeri imkanı zamanı yok. Eskişehir'de nem oranı eskiye göre arttığı için eskisi gibi sağlıklı kurutamıyor zaten. 10 kilo biber alıyor vatandaş 2 kilosunu anca kurutabiliyor. Artık hemen hemen herkes hazır kuruya dönmeye başladı. Uğraşmıyor, zahmetsiz. Biberlerimiz Antep'ten geldiği için bir de daha lezzetli oluyor zaten. Daha kolay pişiyor. Patlıcanlar da aynı şekilde şu an manavda, marketlerde 15 liradan aşağı patlıcan yok. Bir dizisi 85 lira. Yaklaşık 5-6 kilo patlıcandan kurutuluyor bir dizi yine çok ekonomik aslında" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR