Varlık yöneticileri iklim taahhütlerine rağmen petrol ve gaz şirketlerine 417 milyar dolar yatırdı

Dünyanın en büyük varlık yöneticileri, küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırmak için açıkladıkları iklim taahhütlerine rağmen, petrol ve gaz şirketlerine geçen yıl 417 milyar dolar yatırım yaptı.

Dünyanın en büyük varlık yöneticileri, küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırmak için açıkladıkları iklim taahhütlerine rağmen, petrol ve gaz şirketlerine geçen yıl 417 milyar dolar yatırım yaptı.

Londra merkezli finansal düşünce kuruluşu Carbon Tracker'ın analizine göre, dünyada 300'ün üzerinde ve 59 trilyon dolarlık büyüklüğe sahip varlık yöneticisi, Sıfır Emisyon Varlık Yöneticileri Girişimi (NZAM) bünyesinde yatırımlarını 2050 net sıfır emisyon hedefleriyle uyumlu hale getirmeyi taahhüt etti.

Bunlar arasındaki en büyük 25 varlık yönetici şirket, açıkladıkları iklim politikalarına rağmen geçen yıl en büyük halka açık 15 petrol ve gaz şirketine 417 milyar dolar yatırım yaptı.

ABD'li Blackrock, Capital Group, Fidelity, State Street, Northern Trust, JPMorgan Chase'in yanı sıra İsviçre merkezli UBS, Fransız Amundi, Alman DWS ve İngiliz abrdn de varlık yöneticileri arasında bulunuyor.

Amundi'nin toplam yatırımlarının yüzde 6,1'ini 15 büyük petrol ve gaz şirketindeki payları oluştururken, bu oran State Street'te yüzde 2,3, Capital Group'ta yüzde 2, Northern Trust'ta yüzde 1,7 ve Blackrock'ta yüzde 1,3 seviyesinde.

İsviçreli UBS'nin yatırımlarının yüzde 1,3'ü, İngiliz abdrn'nin yatırımlarının ise yüzde 1,2'si bu şirketlerde bulunuyor.

Carbon Tracker Petrol, Gaz ve Madencilik Analisti ve raporun yazarı Maeve O'Connor, konuya ilişkin değerlendirmesinde, NZAM gibi girişimlere katılan varlık yöneticilerinin küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefi doğrultusunda yatırım yapacağının sinyalini verdiğini belirterek, "Bu hedefle uyumlu olmayan petrol ve gaz şirketlerine yatırım yaparlarsa, iklim bilincine sahip varlık yöneticileri arasındaki itibarlarını riske atarlar." ifadesini kullandı.