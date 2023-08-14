Van Ticaret Borsası Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olan TOGG'u kullanmaya başladı. Yerli ve milli olarak üretilen elektrikli otomobil TOGG, Türkiye'nin pek çok yerinde kurum ve kuruluşlara aynı zamanda vatandaşlara teslim edilmeye devam ediyor. Bu çerçevede Van Ticaret Borsası'na teslim edilen TOGG için hayırlı olsun programı düzenlendi. Borsada düzenlenen programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, AK Parti milletvekilleri, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, VANTB Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer ve oda personelleri katıldı. Programda açılış konuşmasını yapan Vali Balcı, 'Memleketimizin önemli bir eseri, yerli ve milli dediğimiz Türk mühendislerinin üretmiş olduğu, ülkemizin medaiftiharı olan TOGG, Van'da ticaret borsaya çıktı. TOGG ile gurur duyduk. Tabi TOGG ile gurur duymak; Türkiye'nin geleciğine inanç demek, güven demek. Allah, mühendislerimizden, mimarlarımızdan razı olsun. Sürüş keyfi, dinamizmi harika bir araba. İnşallah daha güzel olacak. Hayırlı, uğurlu olsun' dedi. VANTB Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer de, ' Van'ımıza eğer biz bu eseri kazandırmışsak ne mutlu bize. Başka bu projenin mimarı olan Cumhurbaşkanımıza, Türkiye Odalar ve Borsalar Başkanımıza ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Vanımıza ve ülkemize hayırlı olsun' ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından TOGG'a binen Vali Balcı ve protokol üyeleri, borsasın bahçesinde kısa bir tur attı.

VANT'de TOGG heyecanı

VAN - Van Ticaret Borsası Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olan TOGG'u kullanmaya başladı.

Yerli ve milli olarak üretilen elektrikli otomobil TOGG, Türkiye'nin pek çok yerinde kurum ve kuruluşlara aynı zamanda vatandaşlara teslim edilmeye devam ediyor. Bu çerçevede Van Ticaret Borsası'na teslim edilen TOGG için hayırlı olsun programı düzenlendi. Borsada düzenlenen programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, AK Parti milletvekilleri, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, VANTB Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer ve oda personelleri katıldı. Programda açılış konuşmasını yapan Vali Balcı, "Memleketimizin önemli bir eseri, yerli ve milli dediğimiz Türk mühendislerinin üretmiş olduğu, ülkemizin medaiftiharı olan TOGG, Van'da ticaret borsaya çıktı. TOGG ile gurur duyduk. Tabi TOGG ile gurur duymak; Türkiye'nin geleciğine inanç demek, güven demek. Allah, mühendislerimizden, mimarlarımızdan razı olsun. Sürüş keyfi, dinamizmi harika bir araba. İnşallah daha güzel olacak. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

VANTB Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer de, " Van'ımıza eğer biz bu eseri kazandırmışsak ne mutlu bize. Başka bu projenin mimarı olan Cumhurbaşkanımıza, Türkiye Odalar ve Borsalar Başkanımıza ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Vanımıza ve ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından TOGG'a binen Vali Balcı ve protokol üyeleri, borsasın bahçesinde kısa bir tur attı.