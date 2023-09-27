Vanlı Ziraat Mühendisi Güneş Paneliyle Süt Üretimi Yapıyor

Vanlı ziraat mühendisi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle kurduğu güneş paneli sistemine sahip süt sığırı çiftliğinde eşiyle birlikte günlük 500 litre süt üretimi yapıyor.

Vanlı ziraat mühendisi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle kurduğu güneş paneli sistemine sahip süt sığırı çiftliğinde eşiyle çalışarak günlük 500 litre süt üretimi yapıyor.

Anadolu Ajansının (AA) kırsal kalkınma destekleriyle hayata geçirilen yatırımların ele alındığı "Kırsalı Geliştiren Destekler" başlıklı dosya haberinin son bölümünde, AA muhabirleri, TKDK destekleriyle Van'da süt sığırı çiftliği kuran ziraat mühendisi Duygu Öntürk ile görüştü.

TKDK desteğiyle kurdukları çiftlikte eşiyle çalıştıklarını belirten Öntürk, tesisin projesini birlikte hazırladıklarını ve sonrasında TKDK'den destek alarak projelerini hayata geçirdiklerini söyledi.

Öntürk, tesiste şu an 65 büyükbaş hayvan olduğunu, bunların 35'inin süt sığırı, diğerlerinin ise genç kategorisinde bulunduğunu dile getirdi.

Çiftlikte şu an 3 kişi çalıştırdıklarını ifade eden Öntürk, "TKDK desteğiyle kurduğumuz çiftlikte günlük 500 litre çiğ süt üretimi yapıyoruz. Bu sütlerimizi Van'da süt işleyen firmalara veriyoruz. Bu imkanı bize verdikleri için TKDK çalışanlarına teşekkür ederiz." dedi.

Tesisin 70 dönümlük arazi üzerine kurulu olduğunu söyleyen Öntürk, çiftliğin Avrupa Birliği (AB) standartlarında olduğunu ve bunun kendilerine kolaylık sağladığını belirtti.

"Hayvan sayımızı 100'e çıkarmayı hedefliyoruz"

Öntürk, hedeflerinin tesisi büyütmek olduğunu, ilk etapta çiftlikteki hayvan sayısını 100'e çıkarmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Çiftliğin enerji ihtiyacı için de güneş panelleri kurduklarına dikkati çeken Öntürk, "Güneş paneli projemizi de hazırlayıp TKDK'ye sunduk. Bunun için de destek aldık ve güneş panellerini kurduk. Şimdi tesisinin enerjisini bu sistemden karşılıyoruz." diye konuştu.