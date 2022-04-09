Van Valisi Bilmez: 'Nevruz süresince Van'a 50 bin İranlı turist geldi'

VAN (İHA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, bu yıl 6'ncısı düzenlenen Van Shopping Fest etkinlikleri çerçevesinde 50 bin İranlı turistin Van'a giriş yaptığını söyledi.

Van Büyükşehir Belediyesinin himayesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Van Shopping Fest'in (alışveriş festivali) değerlendirme toplantısı yapıldı. 15-29 Mart 2022 tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilen festival; Van Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İpekyolu Belediyesi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Van Ticaret ve Sanayi Odası, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği katkılarıyla başarılı bir şekilde son buldu. Değerlendirme toplantısına Vali Mehmet Emin Bilmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, İpekyolu Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Emre, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Van Ticaret Odası Başkanı Necdet Takva, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge, kurum amirleri ve diğer paydaşlar katıldı.

"Bütün vatandaşımız ve esnafımız festivale sahip çıktı"

Toplantıda konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, bir nevruz sürecini daha geride bıraktıklarını belirtti. Korona virüs dolayısıyla iki yıl ara verilen festivalin kentin tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtılmasına, kent ekonomisini canlandırılmasında da büyük katkı sağladığını ifade eden Vali Bilmez, "İki yılın ardından bu yıl tekrar düzenledik. Bugün paydaşlarımızla festivalin eksi ve artı taraflarını, önümüzdeki yılki festivalin nasıl olması gerektiğinin detaylarını kendi aramızda tartışacağız. Bu yılın çıktılarını hep birlikte değerlendireceğiz. Bütün vatandaşımız ve esnafımız bu festivale sahip çıktı. Ancak kat etmemiz gereken yol olduğunun da farkındayız. Festival süresince esnafımızın kısmen de olsa umutlarının yeşerdiğine de şahit olduk. Gelen misafirlerimizin festival boyunca devam eden etkinliklerden keyif aldıklarını ve Vanlıların da festivale etkin bir şekilde katıldıklarına da şahit olduk" diye konuştu.

"Van'ın kurtuluşu da bu etkinliklere dahil oldu"

Festival içeriğindeki tüm etkinliklere geniş kitleyle ilginin olduğuna dikkat çeken Bilmez, "Havanın çok soğuk olduğu bir günde düzenlenen konserde meydan tıklım tıklım doldu. Bu duruma sanatçı bile şaşırmıştı. Nur Tatar Spor Salonu'nda düzenlenen diğer konserlere de ilgi vardı. Van TSO öncülüğünde bir turnuva düzenlendi. Bu turnuvaya da ciddi bir ilgi oldu. Van'ın kurtuluşu da bu etkinliklere dahil oldu. Bu etkinliklere de müthiş bir ilgi oldu. Van Gölü kışındaki Türk Yıldızları gösterisini 10 bine yakın kişi izledi. Bundan sonraki festivalleri 2 gün daha uzatarak 2 Nisan Van'ın kurtuluşunu da içene alacağız." diye konuştu.

Nevruz süresince de 50 bine yakın İranlı turist Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan Van'a giriş yaptığını dile getiren Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü: "Esendere Sınır Kapsı'ndan da İranlı turistler geldi, ancak bunun sayısını bilmiyoruz. Buradan da ciddi bir kitlenin geldiğini biliyoruz. Bu sene hava çok soğuk geçti. Son yılların en soğuk nevruz sezonu bu oldu. Ancak buna rağmen caddelerimiz cıvıl cıvıldı."

Toplantının devamı paydaş kurum ve kuruluşların katılımıyla basına kapalı bir şekilde gerçekleşti. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi